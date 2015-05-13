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ADF привлек инвестиции для платформы кредитования клиентов с высоким уровнем риска

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#1
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ADF привлек инвестиции для платформы кредитования клиентов с высоким уровнем риска



Разработчик кредитной платформы Applied Data Finance (ADF), который расположенный в Сан-Диего (штат Калифорния) и Ченнай (Индия), привлек $6.5 млн инвестиций.
Инвестиции предоставили как существующие, так и новые инвесторы, которые увеличили собственный капитал до $32,3 млн.

Помимо этого, венчурный фонд Victory Park Capital (существующий инвестор с марта 2015 года), увеличил кредитную линию с $50 млн до $75 млн.

Компания планирует использовать долговое и долевое (акционерное) финансирование для развития своей кредитной платформы, которая предоставляет кредитные средства для клиентов с повышенным уровнем риска (либо недооцененные банковскими организациями).

Основанная в 2014 году под руководством Кришны Гопинатхан (генеральный директор и главный научный сотрудник), Applied Data Finance использует запатентованную технологию, основанная на машинном обучении для точных оценок реальной кредитоспособности заёмщика.

На сегодняшний день, компания предлагает кредиты размером от 1000 до 10 000 долларов сроком на 24 либо 36 месяцев с кредитной ставкой от 35 до 99% годовых.


Перевод специально для MMGP.RU

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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 12:46. Причина: добавлена кнопка уникальности
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Метки
кредитование, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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