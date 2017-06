CashToday Мастер

GET привлекла $2,5 млн, чтобы создать сети для беспроводной зарядки дронов



Корпорация Global Energy Transmission Corporation (GET), являющаяся поставщиком инновационных решений беспроводной связи и беспроводной зарядки на большие расстояния для промышленного применения, привлекла 2,5 миллиона долларов инвестиций.



Текущий инвестиционный раунд – это знаковое событие для трансграничного российско-американского венчурного инвестирования, возглавленного IP Fund (Россия) и Draper Associates (США). IP Fund принял участие в этой сделке через компанию PapayaFIN Ltd., которая стала новым акционером. Полученные средства будут использованы для разработки промышленных систем беспроводной зарядки GET и развертывания беспроводных сетей в крупных городах по всему миру.



”GET разработала набор высокопроизводительных беспроводных технологий передачи энергии и в настоящее время сосредоточена на использовании своих инновационных решений для коммерческой индустрии беспилотных летательных аппаратов“, – заявил Леонид Плеханов, основатель и генеральный директор GET.



GET анонсировала и продемонстрировала свой первый рабочий прототип беспроводной зарядки дронов еще в июне 2016 года. Он позволяет перемещаться беспилотникам на огромные расстояния. Данная система способна непрерывно доставлять достаточное количество энергии для тяжелого беспилотного летательного аппарата путем беспроводной зарядки бортовых батарей, что можно использовать для коммерческих услуг курьерской доставки и для многих других сфер.



”Поскольку электричество может перемещаться по беспроводной сети, нам больше не понадобятся провода. GET потенциально способна заменить каждый электрический провод на планете своим уникальным беспроводным решением“, – отметил Тимоти Дрейпер, основатель Draper Associates.



”Несмотря на несколько транзакций, осуществленных в прошлом году в России и Европе, это первая сделка нашего фонда в США. Фонд нацелен на инвестиции в стартапы, предлагающие инфраструктурные высокотехнологичные решения на основе транзакционной модели и способные получать доход в этой системе. Проект GET полностью соответствует данной стратегии, и мы верим в его успех“, – заявил генеральный директор IP Fund, доктор экономических наук Артем Генкин.



”На протяжении последних нескольких лет стало очень важно избавиться от проводов, чтобы свободно использовать любые гаджеты, будь то смартфон, музыкальная станция или беспилотный самолет. Мы абсолютно уверены в успешном развитии данной технологии беспроводной зарядки и рады быть частью этой растущей высокотехнологичной отрасли“, – отметил Дмитрий Патурский, директор PapayaFIN Ltd.







GET также представила план беспроводной сети электропитания для беспилотных самолетов, которые будут подзаряжаться во время их полета по всему региону. При таком подходе больше не нужно приземляться, чтобы зарядить батареи. Это можно сделать во время полета в воздухе или просто в зоне горячего питания большой площади. GET планирует развернуть сеть горячих точек для беспилотных летательных аппаратов и установить легкие антенные приемники на беспилотные летательные аппараты, которые могут быть зарегистрированы в беспроводной сети GET по подписке.



Данная технология очень удобная и полностью безопасная для окружающей среды, что соответствует главным принципам Всемирной организации здравоохранения. Важно отметить, что GET WPN вообще не мешает другим существующим каналам связи. Авторизованные беспилотные летательные аппараты, имеющие доступ к GET WPN, могут за считанные секунды безопасно получать достаточное количество энергии, чтобы продолжать полет с полезной нагрузкой через всю сеть зарядки и успешно достигать пункта назначения вместе с посылками.



GET – это американская компания с инженерным центром в России. Компания занимается созданием беспроводных сетей для зарядки и сосредоточена на их применении для коммерческих дронов. Служба подписки GET Wireless Power Network (WPN) позволит миллионам беспилотников получать энергию от сети горячих точек питания, чтобы доставлять посылки клиентам в различные города. Эта технология позволяет оказывать услуги по доставке дронами и другие услуги на основе беспилотных летательных аппаратов, включая инспекцию, наблюдение, картографирование, сельскохозяйственный мониторинг, спасательные операции и многое другое.



IP Fund – российский инвестиционный фонд, основанный в июле 2016 года и ориентированный на высокодоходные инвестиции в динамично развивающиеся компании в области информационных технологий, инновационных разработок, образования и здравоохранения. Фонд инвестирует в проекты в России, США и Европе. Инвестиции данного фонда призваны помочь ускорить развитие компаний и повысить их эффективность.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/05/31/g...ks-for-drones/



