Новые памятные монеты 5 и 10 гривен от НБУ - Перегузня

Дата введения в оборот: 1 июня 2017
Серия: Флора и фауна
Посвящена редкому виду хищных млекопитающих семейства куньих - перевязка, исчезающему виду, занесенной в Красную книгу Украины. Перегузня - хищник фауны нашей страны, имеет пестрая окраска. В Украине распространена на территории Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Живет в норах целинных степей. На поверхность вылезает редко - ночью или в сумерках.
Номинал: 10 грн
Металл: серебро (Ag 925)
Розничная цена, грн: 994
На аверсе монеты в обрамлении венка, образованного из изображений отдельных видов флоры и фауны, размещен малый Государственный Герб Украины и надписи: УКРАИНА / 10 / ГРИВЕН / 2017.
На реверсе монет изображен перегузню в цвете с использованием тампопечати и размещены надписи полукругом: VORMELA PEREGUSNA (вверху), ПЕРЕГУЗНЯ (внизу).
Номинал: 2 грн
Металл: нейзильбер
Розничная цена, грн: 35
На аверсе монеты в обрамлении венка, образованного из изображений отдельных видов флоры и фауны, размещен малый Государственный Герб Украины и надписи: УКРАИНА / 2 / ГРИВНЫ / 2017 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе монеты изображен цветную перегузню (использовано тампопечать) и размещены надписи полукругом: VORMELA PEREGUSNA (вверху), ПЕРЕГУЗНЯ. (Внизу).
По материалам НБУ