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Новые памятные монеты 5 и 10 гривен от НБУ - Перегузня

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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
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Новые памятные монеты 5 и 10 гривен от НБУ - Перегузня
Дата введения в оборот: 1 июня 2017
Серия: Флора и фауна
Посвящена редкому виду хищных млекопитающих семейства куньих - перевязка, исчезающему виду, занесенной в Красную книгу Украины. Перегузня - хищник фауны нашей страны, имеет пестрая окраска. В Украине распространена на территории Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Живет в норах целинных степей. На поверхность вылезает редко - ночью или в сумерках.

Номинал: 10 грн
Металл: серебро (Ag 925)
Розничная цена, грн: 994

На аверсе монеты в обрамлении венка, образованного из изображений отдельных видов флоры и фауны, размещен малый Государственный Герб Украины и надписи: УКРАИНА / 10 / ГРИВЕН / 2017.

На реверсе монет изображен перегузню в цвете с использованием тампопечати и размещены надписи полукругом: VORMELA PEREGUSNA (вверху), ПЕРЕГУЗНЯ (внизу).


Номинал: 2 грн
Металл: нейзильбер
Розничная цена, грн: 35

На аверсе монеты в обрамлении венка, образованного из изображений отдельных видов флоры и фауны, размещен малый Государственный Герб Украины и надписи: УКРАИНА / 2 / ГРИВНЫ / 2017 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображен цветную перегузню (использовано тампопечать) и размещены надписи полукругом: VORMELA PEREGUSNA (вверху), ПЕРЕГУЗНЯ. (Внизу).


По материалам НБУ
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2 гривни, 5 гривен, vormela peregusna, инвестирование в монеты, инвестиционные монеты, монеты, нбу, перегузня, флора и фауна
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