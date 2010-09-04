Индусы намерены построить в Украине солнечную электростанцию

Индийские инвесторы в ближайшем будущем намерены вложить $500 млн. в строительство солнечной электростанции в Украине. Данная информация стала известна со слов первого вице премьер-министра Украины, Министра экономического развития и торговли, Степана Кубива, который написал об этом на своей странице в Facebook.
Как отметил министр в соцсети, у него состоялась встреча с послом Индии. В ходе встречи выяснилось, что одна индийская компания запланировала построить на территории Украины солнечную электростанцию, инвестиции в которую составят $500 млн.
Помимо этого, как отметил Степан Кубив, был достигнут ряд других договоренностей между сторонами. В частности речь шла о проведении заседания Межправительственной украинско-индийской комиссии по торговому, экономическому сотрудничеству. Его решено было провести до конца текущего года. Это уже будет шестое по счету заседание данной комиссии.
Обе страны будут стремиться к увеличению успешных совместных украинско-индийских проектов в различных сферах: промышленности, инфраструктуре, ІТ и других.
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