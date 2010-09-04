Польский миллиардер с украинскими корнями купил Polaroid

Стало известно, что польский бизнесмен Вячеслав Смолоковский приобрел контрольный пакет акций компании, которой принадлежат права на бренд Polaroid – некогда лидера в области мгновенной фотографии.
Пару лет назад сообщалось, что сын бизнесмена, Оскар Смолоковский, стал владельцем последней в мире фабрики фотопленки Polaroid. Только благодаря стараниям предпринимателя и сейчас существует возможность купить кассеты для фотоаппаратов, позволяющих делать моментальные снимки старыми моделями.
Компания Polaroid была признана банкротом еще в 2001 году, после чего тогда контроль над ней перешел к кредиторам. Не так давно компания постепенно стала возвращаться на рынок. Теперь она занимается производством цифровых фотоаппаратов с возможностью мгновенной печати фотографий.
Хотя повторить свой прежний успех Polaroid вряд ли сможет, но ее нынешняя продукция (новые модели фотоаппаратов, видеокамер и различных аксессуаров к ним) тоже пользуется спросом.
О Вячеславе Смолоковском известно, что он является польским предпринимателем и инвестором украинского происхождения. Он имеет свои интересы в энергетическом, биотехнологическом секторах и в недвижимости.
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