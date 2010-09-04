Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,159 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Польский миллиардер с украинскими корнями купил Polaroid

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:00
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,745
Благодарностей: 2,304
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
Польский миллиардер с украинскими корнями купил Polaroid

Стало известно, что польский бизнесмен Вячеслав Смолоковский приобрел контрольный пакет акций компании, которой принадлежат права на бренд Polaroid – некогда лидера в области мгновенной фотографии.

Пару лет назад сообщалось, что сын бизнесмена, Оскар Смолоковский, стал владельцем последней в мире фабрики фотопленки Polaroid. Только благодаря стараниям предпринимателя и сейчас существует возможность купить кассеты для фотоаппаратов, позволяющих делать моментальные снимки старыми моделями.

Компания Polaroid была признана банкротом еще в 2001 году, после чего тогда контроль над ней перешел к кредиторам. Не так давно компания постепенно стала возвращаться на рынок. Теперь она занимается производством цифровых фотоаппаратов с возможностью мгновенной печати фотографий.

Хотя повторить свой прежний успех Polaroid вряд ли сможет, но ее нынешняя продукция (новые модели фотоаппаратов, видеокамер и различных аксессуаров к ним) тоже пользуется спросом.

О Вячеславе Смолоковском известно, что он является польским предпринимателем и инвестором украинского происхождения. Он имеет свои интересы в энергетическом, биотехнологическом секторах и в недвижимости.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
покупка
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Международная компания с украинскими корнями Noosphere, выкупила сервис WayWire Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.04.2017 16:42
Польский стартап с украинскими корнями CallPage привлек $500 тыс bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 12 15.11.2016 20:09
Американский стартап с украинскими корнями Attendify получил $1 млн инвестиций TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.06.2016 15:39
Американский миллиардер Айкан купил долю в PayPal Tigrenish Новости криптовалют 0 17.11.2015 16:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Dimoni4e
Плюсы и минусы работы дома и в офисе
От Dimoni4e в разделе «Курилка»
Аватар Адрон
В Украине количество миллионеров уменьшилось на четверть
От Адрон в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
Конкурс "Битва экстрасенсов-Bitcoin" - 20 этап ($100 от btc-e.com)
От morg в разделе «Конкурсы: Криптовалюты»
Аватар VictorSamus
ВТБ постепенно откажется от обслуживания американских клиентов
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Путь наверх
От мыслитель в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар sepejka125
apellsinn.ru - apellsinn
От sepejka125 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,159
Тем
472,090
Сообщений
11,684,942

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube