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Штаб банка Nordea переезжает из Швеции

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Штаб банка Nordea переезжает из Швеции

Штаб-квартира банка Nordea будет перемещена из Швеции в другю страну. Среди возможных новых мест расположения штаб-квартиры банка называются Хельсинки или Копенгаген.

Решение об этом было неофициально принято на заседании правления банка Nordea 30 мая. Вопрос о переезде был поднят еще в феврале этого года, когда правительство Швеции приняло решение об увеличении взносов банков в кризисный фонд.

Налоговые нововведения шведского правительства будут стоить 5-6 млрд шведских крон для Nordea к 2019 году, в виде дополнительных расходов, т.е. около 600 миллионов евро. На данный момент банк уже платит около полумиллиарда крон налогов.

Заставить Nordea отменить решение о переезде может только радикальное изменение позиции правительства относительно налоговой нагрузки на банки, передает издание Svenska Dagbladet со ссылкой на источник в банке.

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