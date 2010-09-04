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Мобильные платежи в Китае достигли рекордной отметки

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Мобильные платежи в Китае достигли рекордной отметки

Китайские потребители потратили со смартфонов рекордную сумму, которая составляет более половины размера ВВП страны.

В Китае мобильные платежи достигли рекордной отметки — 5,5 трлн долларов, что составляет более половины размера ВВП страны.

Такие данные демонстрирует отчет по объемам рынка мобильных платежей в Китае, который в 50 раз больше показателя в США.

В Китае мобильные платежи чаще всего совершаются при помощи QR-кодов. Однако в США такая система платежей не пользуется особой популярностью. Как отмечается в отчете, с этой точки зрения, рынок США является очень перспективным.

В 2016 году китайские потребители потратили со смартфонов более 3 трлн долларов. Популярность мобильных платежей в Китае растет после запуска мобильных кошельков AliPay и WeChat. Согласно новому докладу Better Than Cash Alliance, в 2016 году через Alipay пользователи отправили 1,7 трлн долларов, а через Tencent WeChat — около 1,2 трлн долларов.

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новости, платежная система
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