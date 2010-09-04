ПриватБанк и правительство объявили о запуске первого в Европе цифрового сервиса

Мобильное приложение «Карта туриста» будет работать с картами любых украинских банков и позволит экономить деньги при выборе и оплате путешествий по стране, собирать баллы за транзакции и посещаемые места и оплачивать новые путешествия. Платформой для запуска нового сервиса станут технологии ПриватБанка, а принять участие в общенациональной программе лояльности туристов сможет каждый житель страны.
«Благодаря инфраструктурным и технологическим возможностям ПриватБанк реализует новые уникальные сервисы как для собственных клиентов, так и государственного сектора, всего банковского рынка. Сегодня мы совместно с партнерами создаем комплексную цифровую площадку для развития туризма и коммуникации туристического бизнеса с путешественниками с возможностью онлайн-заказа и оплаты услуг картами любых украинских банков, – отметил председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак. – Благодаря новому онлайн-сервису, внедрение которого не требует от государства ни копейки, туристы смогут за несколько кликов организовать путешествие; получить информацию об интересных мероприятиях, маршрутах, достопримечательностях; приобрести туры и экскурсии, а также автоматически стать участником национальной программы лояльности «Турист Украины».
Как сообщил первый вице-премьер Украины Степан Кубив, сегодня более 15 миллионов человек ежегодно отправляются в увлекательные путешествия по Украине. Национальная туристическая программа лояльности «Турист Украины» будет направлена на привлечение максимального количества людей, которые совершают поездки по стране с туристической или деловой целью, путем продажи любых туристических услуг (транспортных, размещения, питания, экскурсий, развлечений и т. д.) с помощью мобильного приложения.
Это партнерская кобрендинговая программа лояльности, оператором программы будет Ассоциация «Национальная туристическая организация Украины», созданная по инициативе МЭРТ с целью консолидации региональных туристических организаций, а также бизнеса туристического сектора. Ключевые партнеры проекта – ПриватБанк и платежная система VISA. Система предусматривает подключение других потенциальных партнеров: перевозчиков («Международные авиалинии Украины», «Укрзалізниця», «Автолюкс», «Убер»), гостиничных сетей (Premier Hotels, Intercontinental, Рейкарц), сетевых туроператоров и турагентов, страховых компаний, мобильных операторов, сети заправок, ресторанов, клубов, музеев и т. д.
В будущем украинская «Карта туриста» будет доступна и иностранным гостям Украины. Участие в проекте международной платежной системы VISA позволит использовать передовые технологии для мгновенной оплаты в Украине товаров и услуг.
«Программа «Турист Украины» является важным шагом в направлении развития инфраструктуры в регионах, в том числе платежной. Внутренний туризм чрезвычайно перспективен для страны в целом, поскольку именно популярность регионов среди туристов является залогом быстрых темпов развития малого и среднего бизнеса, что в свою очередь имеет большой потенциал для развития национальной экономики. Компания VISA с радостью выступает партнером этого проекта, а также предоставляет современные платежные решения, чтобы обеспечить высокие темпы развития платежной инфраструктуры и способствовать популярности удобных и быстрых методов оплаты туристических услуг», – отметил Дмитрий Крепак, региональный менеджер VISA в Украине, Грузии и Армении.
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