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С аукциона в Гонконге продали самую дорогую сумку в мире

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Старый Сегодня, 11:28
#1
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С аукциона в Гонконге продали самую дорогую сумку в мире
В аукционном доме Christie´s сообщили, что дамская сумка французского бренда Hermes ушла с молотка в Гонконге за $380 тыс. (2,94 млн гонконгских долларов).


Об этом информирует агентство ТАСС, со ссылкой на AP.

Сумка модели Birkin выполнена из крокодиловой кожи и инкрустирована 18-каратным золотом и бриллиантами. Имя покупателя не разглашается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже с аукциона продан пистолет, из которого поэт Поль Верлен выстрелил в своего любовника 18-летнего поэта Артюра Рембо. За раритет выручили 430 тысяч евро.

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Старый Сегодня, 11:38
#2
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Re: С аукциона в Гонконге продали самую дорогую сумку в мире
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