|
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
|
Сегодня, 12:13
|
Сегодня, 11:28
|
#1
|
Мастер
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,070
Благодарностей: 754
УГ: 14
|
С аукциона в Гонконге продали самую дорогую сумку в мире
В аукционном доме Christie´s сообщили, что дамская сумка французского бренда Hermes ушла с молотка в Гонконге за $380 тыс. (2,94 млн гонконгских долларов).
Об этом информирует агентство ТАСС, со ссылкой на AP.
Сумка модели Birkin выполнена из крокодиловой кожи и инкрустирована 18-каратным золотом и бриллиантами. Имя покупателя не разглашается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Париже с аукциона продан пистолет, из которого поэт Поль Верлен выстрелил в своего любовника 18-летнего поэта Артюра Рембо. За раритет выручили 430 тысяч евро.
|
|
|
Сегодня, 11:38
|
#2
|
Любитель
Имя: Наталья
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.11.2015
Сообщений: 161
Благодарностей: 52
УГ: 0
|
Re: С аукциона в Гонконге продали самую дорогую сумку в мире
Хорошая сумочка, особенно для походов в магазины)))
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 12:13
|