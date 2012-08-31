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Команда проекта Brave собрала $35 млн менее чем за 30 секунд

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Команда проекта Brave собрала $35 млн менее чем за 30 секунд
31 мая, команда разработчиков инновационного браузера Brave провела один из самых быстрых Token sale в истории. Примерно за 30 секунд проекту удалось достигнуть финансовой цели и собрать $35 млн, продав все токены Basic Attention Token (BAT).

Как сообщает издание, один из участников приобрел токены BAT на сумму 20,000 ETH (около $4,7 млн). Всего же в Token sale успели поучаствовать лишь 130 человек. Это послужило причиной гневных комментариев в соцсетях в адрес организаторов ICO от пользователей, которые стремились приобрести токены проекта, но так и не успели этого сделать.

Тем не менее, по всей видимости, команда проекта Brave вполне удовлетворена результатом Token sale:

Цитата:
“Мы довольны результатом распродажи и с оптимизмом смотрим в будущее, наблюдая за тем, как революционный подход к цифровой рекламе создает ориентированные на пользователя веб-платформы”, —
отметил сооснователь проекта Brave Брендан Эйч.

Напомним, суть экономической модели веб-браузера Brave заключается в том, что он поощряет просмотр интернет-рекламы токенами Basic Attention Token (BAT), созданными на базе Ethereum. Таким образом, компания Brave Software планирует предоставить пользователю возможность получать цифровую валюту за просмотр рекламы.

По мнению команды Brave, использование новых токенов должно повысить эффективность взаимодействия между рекламодателями и пользователями нового браузера, а сама платформа и принцип ее функционирования призваны реформировать сложившуюся систему взаимоотношений на рекламном рынке.

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