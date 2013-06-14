Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Привлечение денег в венчурный стартап

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:37
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 27
Благодарностей: 7
УГ: 2
КП: 0.000
Привлечение денег в венчурный стартап
Предлагаем осуществить инвестиции в масштабный проект наших новых клиентов (мобильный маркетплейс) доходность свыше 400% годовых выход из проекта через 5 лет,
Предлагаем учреждение компании в РФ или в любой свободной от налогов юрисдикции, которой на 100% будут владеть инвесторы, данная компания инвестирует весь собранный капитал в проект наших клиентов.
Это позволит принять участие людям даже с 1000$.
Необходимо собрать 200 тыс.д. инвестиции будет осуществлены только в случае сбора более 50% от этой суммы.
По любым вопросам обращайтесь в личку.

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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