|
Привлечение денег в венчурный стартап
Предлагаем осуществить инвестиции в масштабный проект наших новых клиентов (мобильный маркетплейс) доходность свыше 400% годовых выход из проекта через 5 лет,
Предлагаем учреждение компании в РФ или в любой свободной от налогов юрисдикции, которой на 100% будут владеть инвесторы, данная компания инвестирует весь собранный капитал в проект наших клиентов.
Это позволит принять участие людям даже с 1000$.
Необходимо собрать 200 тыс.д. инвестиции будет осуществлены только в случае сбора более 50% от этой суммы.
По любым вопросам обращайтесь в личку.
Модератор как отредактировать название темы ?