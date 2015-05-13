Мультибрендовый ритейлер одежды, обуви, косметики Grupo Axo, привлек инвестиции

Мультибрендовый ритейлер одежды, обуви, косметики и домашнего декора Grupo Axo, расположенный в Мексике, привлек стратегические инвестиции от венчурного фонда General Atlantic. Сумма сделки к сожалению не была раскрыта.
Благодаря проведенному финансированию, Луис Сервантес, Мартин Эскобари и Эндрю Феррер из фонда General Atlantic, присоединится к совету директоров Grupo Axo.
Основанная под руководством Андреаса Гомеса, Альберто Фасжа, Grupo Axo управляет более чем 3100 точками розничных продаж в крупных торговых центрах и более чем 500 точками продаж на улицах Мексики и Чили, а также e-commerse платформами.
В своем портфеле компания имеет такие бренды как Brooks Brothers, Brunello Cucinelli, Calvin Klein, Chaps, Coach, Rapsodia, Reduced, Rewind, Speedo, мужской бренд Thomas Pink, Tommy Hilfiger (Нидерланды), Urban Store, а также всем известный Warners.
Проведенное финансирование позволит Grupo Axo перейти к следующему этапу развития за счет своего присутствия в сфере розничной торговли и даст толчок к сотрудничеству с новыми брендами, которые уже известные по всему миру для продолжения своей коммерческой деятельности.
Перевод специально для MMGP.RU