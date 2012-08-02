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Дуополия Apple и Google на рынке смартфонов не имеет равных

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Дуополия Apple и Google на рынке смартфонов не имеет равных
Раньше люди не имели такого представления о мобильных телефонах, как сейчас. Всего за десять лет смартфон стал основной и неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей. И в то же время весь рынок мобильных телефонов объединился вокруг двух компаний.

Хотя компании конкурируют за рынок мобильных телефонов, делают различные аппаратные средства, чтобы впечатлить клиентов и удовлетворить их желания, битва за платформы уже давно закончена. При покупке телефона можно выбрать только одну из двух платформ: iOS от Apple или Android от Google. Если при покупке телефона на Android вы можете выбирать из различных производителей, исходя из характеристик телефона и ценовой политики, то при покупке устройства на iOS — нужно выбирать только модель телефона, поскольку Apple создала закрытую ОС и только она имеет право делать смартфоны на своей платформе.



Как видно из диаграммы из Statista, ситуация на рынке не поменяется в ближайшее время. Недавний прогноз IDC утверждает, что в ближайшие пять лет никаких изменений на рынке операционных систем для телефонов не произойдет. Система iOS будет контролировать большой кусок рынка с процентной долей в 14%, а остальное будет подвластно Android от Google.

В рамках прогноза IDC заявляет, что из-за такой структуры рынка, к 2021 году цена продажи одного устройства на Android снизится до $ 200. Но даже замедление продаж телефонов не говорит о том, что какие-либо игроки мобильной индустрии собираются построить полноценную конкурирующую операционную систему вместо того, чтобы разрабатывать приложения и устройства в пределах Google и Apple. Чтобы увидеть изменения, нам придется подождать, пока устройства виртуальной или дополненной реальности, или что-либо еще, войдут в повседневную жизнь людей так же, как это сделали смартфоны.

Перевод специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 09:30.
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