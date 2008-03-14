Uber отчитался о $ 708 млн убытков в Q1, компания ищет нового руководителя финансов

Глава отдела финансов покидает Uber, поставив перед компанией сложную задачу — закрыть сразу две дыры в руководстве. За исключением расходов на компенсацию стоимости акций, Uber потерял $ 708 млн в первом квартале 2017 года, рассказал представитель компании издательству Business Insider. Это лучший результат по сравнению с $ 991 млн убытка в последнем квартале 2016 года, хотя при публикации отчета компания не показывала прошлогодние цифры. Доход Uber в Q1 увеличился на 18% до 3,4 млрд.
В этом году самая ценная в мире частная техническая компания начала раскрывать публике частичные финансовые результаты деятельности. Такое поведение дает публике и инвесторам понимание, что Uber все ближе к публичному листингу.
Новый намек на IPO
Слухи об IPO все чаще будут появляться в СМИ из-за последних изменений в персонале. Пресс-секретарь Uber рассказал Business Insider, что компания начинает поиск финансового директора, у которого есть опыт управления публичными компаниями — такой шаг намекает инвесторам о возможном выходе на IPO. Текущий глава финансов Гаутам Гарта покидает Uber в июле, чтобы возглавить неизвестный стартап. Гупта работал в компании четыре года, но никогда не занимал официальную должность финансового директора. Как сообщает представитель компании, Гупта переходит в проект, где он будет выполнять функции главного операционного директора.
Компания Uber доминирует в зарождающейся индустрии, которую он создал. Стартап из Сан-Франциско оценивается в $ 69 млрд частными инвесторами, которые видят будущее платформы. Они считают, что Uber заменит услуги такси во всем мире, а позже проект захватит рынок доставок и другие области. Но путь к славе и популярности Uber не такой простой. Только в этом году компания испытала на себе гнев масс из-за сообщений о дискриминации по половому признаку и сексуальных домогательств, иск со стороны Waymo, дочерней компании Google, которая заявила о краже ведущей технологии у проекта.
Перевод специально для mmgp.ru