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Стартап, основанный украинцем, собрал 7 млн. долларов инвестиций
Стартап People.ai, основанный украинцем Олегом Рогинским, собрал инвестиций на сумму 7 млн. долларов. Об этом сообщает "Голос Америки".
Как отмечается в сообщении, компания, офис которой расположен в Кремниевой долине, предлагает решения на основе искусственного интеллекта для управления отделами продаж. Программное обеспечение, созданное в People.ai, помогает повысить эффективность команд, анализируя их производительность и предоставляя рекомендации по закрытию сделок.
Среди инвесторов и советников стартапа - создатель LinkedIn Sales Navigator и лидеры других известных компаний.
До стартапа People.ai Олег Рогинский помог запустить и расширить три крупных компании, две из которых, в том числе его собственная Semantria, впоследствии были приобретены. В People.ai предприниматель ставит целью решить проблему измерения и оптимизации производительности человека с помощью науки данных, машинного обучения и анализа текстов. - говорится в сообщении.
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