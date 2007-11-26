Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Family Invesment - family-invesment.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Благодарностей: 839
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КП: 0.003
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Family Invesment - family-invesment.com
Я не админ!

Новый проект: Family Invesment

Дата запуска: 2017-01-31

Принимает: Perfectmoney, Bitcoin

Планы nvestment: 5,8% Почасовой за 18 часов 3,50% ежедневно в течение 35 дней 4,50% ежедневно в течение 255 дней

Минимальный вклад $5

Рефские до 10%

Перевод с Google:
Цитата:
FAMILY-INVESMENT Инвестиции - это международная финансовая и инвестиционная онлайн-платформа, созданная несколькими талантливыми и амбициозными трейдерами и аналитиками. У нас есть ценный практический опыт на различных финансовых рынках, особенно на фондовых и валютных рынках, а также обширные знания и возможности.
У нас есть 3 плана для всех вас:
5.8 Почасовой на 18 часов
3,50% ежедневно в течение 35 дней
4,50% ежедневно в течение 25 дней
Вот отличная новость для вас! С этого момента вы сможете безболезненно инвестировать свой капитал в биткойнскую криптовую валюту и совершенные деньги через семейную компанию invesmentt, а также нашу команду профессиональных трейдеров ...
Миссия нашей компании - предоставить самые прекрасные инвестиционные услуги, известные человеку, и наше видение заключается в том, чтобы каждый желающий инвестор достиг того, чего когда-то недостижимо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: -
Получите 5% CASHBACK на каждый депозит, и это предложение действует только за 30 дней, последняя дата этого предложения - 15 июня.
Инвестиционные планы:
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PLAN A

Minimum:$50.00
Maximum:$10000.00
Interest:5.80%
Duration:18 Hourly

PLAN B

Minimum:$20.00
Maximum:$3000.00
Interest:3.50%
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PLANC

Minimum:$3000.00
Maximum:$50000.00
Interest:4.50%
Duration:25 Days
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Мой вклад:
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