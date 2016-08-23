VASTBTC LIMITED - vastbtc.com

Я не Админ/ Создатель проекта
Старт проекта 01.06.2017
VASTBTC LIMITED
Номер компании 10794828
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10794828
Легенда
Цитата
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ К УСПЕХУ
Vastbtc.com предлагает инвестиционную платформу для добычи Bitcoin таким образом, чтобы предотвратить любую форму потери наших инвесторов. Мы высоко оценены на рынке криптовалюты из-за нашу последовательность в предоставлении инвестиционных возможностей для наших многочисленных клиентов.
Наши инвестиционные прошлые записи могут показать , как далеко мы продвинулись в Bitcoin инвестиционной компании. Оставаясь до настоящего времени с учетом современных технологий , как это относится к рынку криптовалюта, мы были в состоянии поддерживать эту репутацию.
Тарифный план
0.15 в час 3.6 в день навсегда
Мин.депозит; 0.001
Мин.вывод ; 0.0005
Вывод - Инстант
Платежка - Bitcoin
Реферальная - от 5%
Основной депозит можно вернуть через 24 часа с потерей 5%
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения
Депозит на прямой адрес после 3-х подтверждений в сети
Мой депозит - 0.01000000 BTC
https://btc.blockr.io/tx/info/32bfce...8d495c267be9a3
Регистрация
https://vastbtc.com/?ref=Matanga