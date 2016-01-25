Блокчейн браузер Brave привлек $35 миллионов инвестиций за полминуты

Интернет браузер Brave на технологии blockchain собрал 35 миллионов инвестиций за полминуты
На очередном раунде ICO интернет браузер Brave смог разместить токены на сумму 35 миллионов долларов. Куплены криптографические токены были в течении полуминуты. По обменному курсу на платформе Ethereum токены обошлись покупателям в 35 миллионов долларов.
Всего покупателями выступили 130 клиентов. Среди всех инвесторов, самыми крупными оказались 5 человек, сумма приобретения которых была эквивалентна половине всех инвестиций. Максимальная сумма инвестиций от 1 пользователя составила около 4,7 миллионов долларов. Пользователь приобрел 20 000 эфиров.
Основатель браузера Brave Б. Айк рассказал, что вполне доволен инвестициями и ждет развития своего продукта, видя будущее в своей платформе для интернет пользователей. Брендан считает, что электронные токены смогут изменить взаиморасчеты в мире цифровой рекламы.
Благодаря правильному позиционированию своего продукта, Brave сможет привлечь в будущем еще много инвестиций и внимания от крупных компаний и финансовых учреждений.
Главная идея браузера это отсутствие рекламы, которая блокируется специальным кодом, а так же анонимный способ оплаты владельцам интернет ресурсов. Оплата производится по технологии blockchain и является абсолютно анонимной.
В будущем в браузере доработают проект по выплатам, благодаря которому пользователи браузера Brave будут получать токены за просмотр коммерческих рекламных объявлений. Представители стартапа обещают юзерам браузера полную анонимность и защиту их персональных данных которая реализована на основе blockchain. В свою очередь создатели Brave будут брать свою долю от рекламодателей, за просмотры рекламы пользователями.
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По материалам vc.ru