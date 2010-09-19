Российский стартап Animo привлек 1,2 млн рублей для смарт-кормушки

Российский проект Animo, который разработал смарт-кормушку для домашних питомцев, получил 1,2 миллиона руб. инвестиций взамен на 4% долю в своем стартапе. О данном событии журналистам рассказал единый инвестор этого раунда – Алексей Шабаршин (учредитель известного учебного сервиса EVA Academy).
Авторы Animo создали инновационную кормушку и специальную программу для автономного кормления домашних питомцев, при этом данное устройство возможно контролировать с помощью мобильного софта на iOS либо Android.
Над данным стартапом на протяжении года работали выпускники и учащиеся МГТУ им. Баумана. Перед этим проект успешно завершил акселерацию в бизнес-инкубаторе GenerationS, во время которой создал полностью рабочий вариант кормушки, а весной текущего года одержал победу в отдельной категории престижного соревнования Imagine Cup, заслужив возможность принимать участие в акселерации Фонда развития интернет-инициатив.
В продаже устройство Animo пока еще не появилось. Кроме Российской Федерации, стартап также собирается покорить и китайский рынок, для чего планирует разработать промышленный вариант своей кормушки.
Кроме того, в середине весны текущего года стартап начал сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru. На сегодняшний день до завершения данной кампании остается 6 дней, а проект сумел привлечь 252 тыс. руб. из необходимых 450 тыс. руб.
В соответствие с информацией ЕГРЮЛ, единым сторонним инвестором Animo числится Алексей Шабаршин. При этом 53% данного проекта владеет Владислав Здоренко, а другие доли распределены между остальными стартаперами.
По материалам rb.ru
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