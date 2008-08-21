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Конкурс "КриптОлимп" - 40 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP, посвященные криптовалютам.
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Модератор
 
Имя: Ярослав
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Счастье Конкурс "КриптОлимп" - 40 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт)
Продолжаем конкурс!

"КриптОлимп"

40 этап

Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайший месяц.


О конкурсе
В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на биржах BTC-e и Bittrex.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Цитата:
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.
Если выбранная криптовалюта торгуется за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.
Цитата:
Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.
(курс может быть привязан к LTC или другой криптовалюте только если она не торгуется за BTC)



Предыдущие конкурсы

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15 этап
14 этап
13 этап
12 этап
11 этап
10 этап
9 этап
8 этап
7 этап
6 этап
5 этап
4 этап
3 этап
2 этап
1 этап


Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста в ближайший месяц. Прогнозы на падение курса криптовалют не принимаются.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)

2) Количество предположений относительно одной криптовалюты может быть не более 3-х. Прогнозы, сделанные за пределами данного лимита учтены не будут.

3) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 10.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

4)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 10 июня 2017 года.
Далее, 01 июля 2017 года, 3 участника, которые дадут наиболее точный прогноз - станут победителями и каждый из них получит ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц!

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Ориентировочные курсы криптовалют к BTC состоянием на 01.06.2017г.


Код:
BTC\USD	2213,00000000	DASH	0,06160333	ION	0,00016399	SEQ	0,00001250
ETH\USD	221,00000000	DTB	0,00033237	JWL	0,00000758	SHIFT	0,00036681
LTC\USD	24,90000000	DCR	0,00962380	KMD	0,00021953	SC	0,00000314
NMC\USD	1,57600000	DMD	0,00061556	KORE	0,00009925	SIB	0,00015678
NVC\USD	3,58900000	DGB	0,00000782	LBC	0,00008999	SNGLS 	0,00008108
PPC\USD	1,45800000	XDN	0,00000067	LGD	0,00087000	SLR	0,00009415
2GIVE	0,00000113	DGD	0,03603153	LSK	0,00050773	SPHR	0,00050820
8BIT	0,00008561	DOGE	0,00000108	LTC	0,01122985	SPR	0,00015049
AMP	0,00011169	DOPE	0,00000291	LMC	0,00000678	START	0,00001383
AEON	0,00020000	DYN	0,00029511	XLM	0,00001513	XST	0,00001999
ANS	0,00041765	EDG	0,00009972	LUN	0,00113330	SBD	0,00060553
APX	0,00164994	EMC2	0,00001328	XMG 	0,00003149	SJCX	0,00025187
ANT	0,00088558	EFL	0,00002054	MAID	0,00017293	STRAT	0,00232000
ARDR	0,00004229	EMC	0,00032564	MLN	0,02500220	SWT	0,00090671
ARK	0,00011448	ENRG	0,00003002	MEME	0,00003248	SYNX	0,00002621
ABY	0,00000143	ETH	0,09949800	MONA	0,00011132	SNRG	0,00008751
REP	0,00988564	ETC	0,00731111	XMR	0,01851001	SYS	0,00004443
AUR	0,00024103	ERC	0,00005189	MUE	0,00001882	TRIG	0,00001351
BURST	0,00000380	EGC 	0,00002700	MUSIC	0,00000669	TKN	0,00036409
BTA	0,00017267	EXCL	0,00006625	MYR	0,00000061	TKS	0,00036000
BAY	0,00000740	EXP	0,00106168	NAV	0,00011999	TX	0,00011688
BITB	0,00000055	FCT	0,00530032	NXT	0,00002463	TRUST	0,00000735
BCY	0,00016046	FAIR	0,00003143	NAUT	0,00010501	TRST	0,00011352
BSD	0,00008661	FTC	0,00001501	NEOS	0,00089411	UBQ	0,00037655
BTS	0,00002647	FLO	0,00002908	XEM	0,00008648	UNB 	0,00003184
BTCD 	0,01000006	FLDC	0,00000421	NXC	0,00012001	UNO	0,00810052
SWIFT	0,00012800	GBG	0,00005790	NXS	0,00018847	XVC	0,00012701
BLK	0,00009016	GAM	0,00174022	NBT	0,00043850	XVG	0,00000037
BLITZ	0,00038059	GAME	0,00107510	OMNI	0,03045001	VRC	0,00010404
BLOCK	0,00182198	GEO	0,00010847	OK	0,00001770	VRM	0,00031021
XBB	0,00005881	GCR	0,00002774	PKB	0,00002260	VTC	0,00014042
BRK	0,00003058	GNO	0,10913901	PPC 	0,00066384	VIA	0,00016339
BRX	0,00010765	GLD	0,00001821	PTC	0,00000234	VOX	0,00001177
GBYTE	0,17282107	GNT	0,00019000	PINK	0,00000627	WAVES	0,00134340
BYC	0,00007187	GOLOS	0,00003463	PIVX	0,00067011	XWC	0,00000187
CLAM	0,00180208	GRC	0,00001568	POT	0,00003213	WBB	0,00052828
CANN	0,00000519	GRS	0,00001372	PDC	0,00001462	WINGS	0,00013517
CPC	0,00017896	NLG	0,00002820	QTL	0,00002000	XAUR	0,00010832
TIME	0,00765423	GUP 	0,00010586	QWARK	0,00002322	XZC	0,00313818
COVAL	0,00000303	HKG	0,00002298	RADS	0,00174693	ZEC	0,10238765
CLOAK	0,00034984	THC	0,00000128	RDD	0,00000048	ZCL	0,00179103
CLUB	0,00011700	HMQ	0,00005348	XRP	0,00010718	EBST	0,00001767
XCP	0,00504145	IOC	0,00034997	RISE	0,00000874	RLC	0,00025997
CRW	0,00024714	AGRS	0,00016993	RBY	0,00014982	VTR 	0,00005959
CURE	0,00005300	INCNT	0,00011285	STEEM	0,00042676		
DRACO 	0,00000190	INFX	0,00006783	SEC	0,00000119		
DAR	0,00012580	IOP	0,00163000	SLS	0,00208818

Валютные пары и курсы взяты с бирж Bittrex и BTC-e и будут на них ориентированы при подсчете результатов, состоянием на 00:00 по мск 01 июля 2017 года.






Приз - ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц

будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца, но и теми, кто немного ошибется. Но чем больше вы ошибетесь - тем меньше вероятность получить приз.



Спонсор конкурса


Успехов Всем участникам!
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