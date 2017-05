Конкурс "КриптОлимп" - 40 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт)

Код:

BTC\USD 2213,00000000 DASH 0,06160333 ION 0,00016399 SEQ 0,00001250 ETH\USD 221,00000000 DTB 0,00033237 JWL 0,00000758 SHIFT 0,00036681 LTC\USD 24,90000000 DCR 0,00962380 KMD 0,00021953 SC 0,00000314 NMC\USD 1,57600000 DMD 0,00061556 KORE 0,00009925 SIB 0,00015678 NVC\USD 3,58900000 DGB 0,00000782 LBC 0,00008999 SNGLS 0,00008108 PPC\USD 1,45800000 XDN 0,00000067 LGD 0,00087000 SLR 0,00009415 2GIVE 0,00000113 DGD 0,03603153 LSK 0,00050773 SPHR 0,00050820 8BIT 0,00008561 DOGE 0,00000108 LTC 0,01122985 SPR 0,00015049 AMP 0,00011169 DOPE 0,00000291 LMC 0,00000678 START 0,00001383 AEON 0,00020000 DYN 0,00029511 XLM 0,00001513 XST 0,00001999 ANS 0,00041765 EDG 0,00009972 LUN 0,00113330 SBD 0,00060553 APX 0,00164994 EMC2 0,00001328 XMG 0,00003149 SJCX 0,00025187 ANT 0,00088558 EFL 0,00002054 MAID 0,00017293 STRAT 0,00232000 ARDR 0,00004229 EMC 0,00032564 MLN 0,02500220 SWT 0,00090671 ARK 0,00011448 ENRG 0,00003002 MEME 0,00003248 SYNX 0,00002621 ABY 0,00000143 ETH 0,09949800 MONA 0,00011132 SNRG 0,00008751 REP 0,00988564 ETC 0,00731111 XMR 0,01851001 SYS 0,00004443 AUR 0,00024103 ERC 0,00005189 MUE 0,00001882 TRIG 0,00001351 BURST 0,00000380 EGC 0,00002700 MUSIC 0,00000669 TKN 0,00036409 BTA 0,00017267 EXCL 0,00006625 MYR 0,00000061 TKS 0,00036000 BAY 0,00000740 EXP 0,00106168 NAV 0,00011999 TX 0,00011688 BITB 0,00000055 FCT 0,00530032 NXT 0,00002463 TRUST 0,00000735 BCY 0,00016046 FAIR 0,00003143 NAUT 0,00010501 TRST 0,00011352 BSD 0,00008661 FTC 0,00001501 NEOS 0,00089411 UBQ 0,00037655 BTS 0,00002647 FLO 0,00002908 XEM 0,00008648 UNB 0,00003184 BTCD 0,01000006 FLDC 0,00000421 NXC 0,00012001 UNO 0,00810052 SWIFT 0,00012800 GBG 0,00005790 NXS 0,00018847 XVC 0,00012701 BLK 0,00009016 GAM 0,00174022 NBT 0,00043850 XVG 0,00000037 BLITZ 0,00038059 GAME 0,00107510 OMNI 0,03045001 VRC 0,00010404 BLOCK 0,00182198 GEO 0,00010847 OK 0,00001770 VRM 0,00031021 XBB 0,00005881 GCR 0,00002774 PKB 0,00002260 VTC 0,00014042 BRK 0,00003058 GNO 0,10913901 PPC 0,00066384 VIA 0,00016339 BRX 0,00010765 GLD 0,00001821 PTC 0,00000234 VOX 0,00001177 GBYTE 0,17282107 GNT 0,00019000 PINK 0,00000627 WAVES 0,00134340 BYC 0,00007187 GOLOS 0,00003463 PIVX 0,00067011 XWC 0,00000187 CLAM 0,00180208 GRC 0,00001568 POT 0,00003213 WBB 0,00052828 CANN 0,00000519 GRS 0,00001372 PDC 0,00001462 WINGS 0,00013517 CPC 0,00017896 NLG 0,00002820 QTL 0,00002000 XAUR 0,00010832 TIME 0,00765423 GUP 0,00010586 QWARK 0,00002322 XZC 0,00313818 COVAL 0,00000303 HKG 0,00002298 RADS 0,00174693 ZEC 0,10238765 CLOAK 0,00034984 THC 0,00000128 RDD 0,00000048 ZCL 0,00179103 CLUB 0,00011700 HMQ 0,00005348 XRP 0,00010718 EBST 0,00001767 XCP 0,00504145 IOC 0,00034997 RISE 0,00000874 RLC 0,00025997 CRW 0,00024714 AGRS 0,00016993 RBY 0,00014982 VTR 0,00005959 CURE 0,00005300 INCNT 0,00011285 STEEM 0,00042676 DRACO 0,00000190 INFX 0,00006783 SEC 0,00000119 DAR 0,00012580 IOP 0,00163000 SLS 0,00208818