Стартап из Франции SeaBubble собрал €100 миллионов инвестиций

Стартап-компания SeaBubble смогла привлечь 100 миллионов евро инвестиций для своего проекта
Компания основанная французами SeaBubble изобрела и реализует разработку необычных летающих катеров на электротяге. Техническое средство передвижения может передвигаться непосредственно над водой. В ходе очередного раунда сбора средств на реализацию и развитие продукта SeaBubble привлекли 100 миллионов евро. Такой информацией поделился руководитель проекта Ален Тебо. Имя или название компании которая осуществила такой не малый объем инвестиций не раскрывается.
В 2016 году стартап уже получал инвестиции в размере 10 миллионов евро, сейчас же идет оформление еще 100 миллионов евро от французского инвестора. Сделка будет завершена через 14-21 день.
Стартап SeaBubble специализируется на разработке капсульных катеров, которые на электротяге могут перемещаться над водными просторами (на несколько сантиметров над уровнем воды) со скоростью более 50 километров в час.
Поддержку стартапу оказывают и местные власти Парижа. Так мэр Анна Идальго дала свое согласие и даже проявила заинтересованность в экспериментальном запуске капсулы над рекой в Париже.
Уникальность: 100.00%
По материалам rns.online