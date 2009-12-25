Биржа BTC-e добавила ряд обновлений, в том числе верификацию

Сегодня на сайте биржи BTC-E появилось объявление, оповещающее об изменениях в работе сервиса, включающих в себя введение верификации (не обязательной, но желательной) и новых лимитов.
Из текста данного оповещения следует, что с сегодняшнего дня верифицированным пользователям биржи будет доступен ряд преимуществ, в том числе, станет доступна возможность пополнять аккаунт банковским переводом из Российских банков, на депозиты через платежные системы не будет устанавливаться блокировка на вывод средств.
В планах биржи, добавить для верифицированных пользователей возможность пополнять (Qiwi, Webmoney, visa/mastercard, China UnionPay, Payza). Кроме того, лимит на вывод coins будет увеличен в 2 раза от текущего.
Вместе с тем, доступ в чат теперь будет доступен пользователям с балансом от 1$.
Кроме того, администраторы биржи отчитались о других обновлениях, в частности:
Уменьшен минимальный лот по всем парам ETH и DSH с 0.1 до 0.01 на всех парах
Добавлен вывод в Paxum USD, EUR
Добавлен вывод в Payeer USD, EUR, RUR
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!
Делитесь вашим мнением о новостях в комментариях.
Источник