CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 2,961 Благодарностей: 809 УГ: 2 КП: 0.171 подарки

Стартап Yogome привлек $6,6 млн для создания обучающих игр для детей



Мексиканский edtech-стартап Yogome, создающий детские обучающие игры для iPad, привлек $6,6 млн. инвестиций в первом раунде финансирования. Текущий раунд возглавил испанский венчурный фонд Seaya Ventures, с участием Variv Capital и Endeavour Catalyst. Ранее компания привлекла $3,2 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования.



Основанный Маноло Диасом и Альберто Колином в 2011 году, стартап Yogome создал обучающий игровой сервис на основе платной подписки для планшетов iOS и Android, ориентированный на детей в возрасте 6-11 лет. Его основатели утверждают, что их мини-игры педагогически обоснованы и разрабатываются совместно с экспертами в области образования, включая активное сотрудничество с Йельским университетом (для оценки эффективности математических игр компании для учащихся 1-го класса).



”Сегодня дети растут с iPad, это их новая любимая игрушка, поэтому родители обеспокоены тем, что их дети пользуются только развлекательным контентом и ищут варианты обучения, чтобы они могли эффективнее использовать это время“, – отметил один из основателей и генеральный директор Yogome Маноло Диас. ”Это именно то, к чему мы стремимся, занять некоторое время детей и сделать его максимально продуктивным, и вскоре наш сервис также станет доступным для персональных компьютеров и ноутбуков“.



YouTube YouTube

С учетом всего вышесказанного, Диас признает, что игровой рынок является переполненным пространством, но утверждает, что Yogome ждет большой успех, потому что стартап сосредоточился на создании интересных обучающих историй для детей, где они являются супергероями, которые спасают мир с помощью силы их знания“.



”Дети и их родители – главные наши клиенты, поэтому мы всегда проверяем, чтобы наш продукт был максимально эффективным“, – добавил он. ”Для детей мы должны быть такими же забавными и привлекательными, чтобы они были сильно увлечены нашими обучающими играми и хотели бы в них играть снова и снова“.



Привлечению детей также способствует и выбранная модель монетизации Yogome, основанная на подписке. Приложение стартапа можно скачать бесплатно и оно предоставляется с 25 кредитами, что позволяет играть в течение 2 часов. Чтобы продолжить обучение, родителям предлагается выбрать ежемесячную или годовую подписку, которые обеспечивают неограниченный доступ к учебной игровой программе, охватывающей 8 различных предметов (от математики до программирования), доступных на 4 разных языках. Также присутствует и специальная родительская панель, отдельно от приложения мини-игр.



Около 95 процентов подписчиков Yogome находятся в США, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, а всего данный стартап охватывает более 50 различных стран. Новое финансирование компания использует для достижения своей главной цели в 1 миллион абонентов и для продолжения экспансии рынков Китая, Кореи и Японии.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/31/yogome/



https://text.ru/antiplagiat/592f49f852015 Мексиканский edtech-стартап Yogome, создающий детские обучающие игры для iPad, привлек $6,6 млн. инвестиций в первом раунде финансирования. Текущий раунд возглавил испанский венчурный фонд Seaya Ventures, с участием Variv Capital и Endeavour Catalyst. Ранее компания привлекла $3,2 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования.Основанный Маноло Диасом и Альберто Колином в 2011 году, стартап Yogome создал обучающий игровой сервис на основе платной подписки для планшетов iOS и Android, ориентированный на детей в возрасте 6-11 лет. Его основатели утверждают, что их мини-игры педагогически обоснованы и разрабатываются совместно с экспертами в области образования, включая активное сотрудничество с Йельским университетом (для оценки эффективности математических игр компании для учащихся 1-го класса).”Сегодня дети растут с iPad, это их новая любимая игрушка, поэтому родители обеспокоены тем, что их дети пользуются только развлекательным контентом и ищут варианты обучения, чтобы они могли эффективнее использовать это время“, – отметил один из основателей и генеральный директор Yogome Маноло Диас. ”Это именно то, к чему мы стремимся, занять некоторое время детей и сделать его максимально продуктивным, и вскоре наш сервис также станет доступным для персональных компьютеров и ноутбуков“.С учетом всего вышесказанного, Диас признает, что игровой рынок является переполненным пространством, но утверждает, что Yogome ждет большой успех, потому что стартап сосредоточился на создании интересных обучающих историй для детей, где они являются супергероями, которые спасают мир с помощью силы их знания“.”Дети и их родители – главные наши клиенты, поэтому мы всегда проверяем, чтобы наш продукт был максимально эффективным“, – добавил он. ”Для детей мы должны быть такими же забавными и привлекательными, чтобы они были сильно увлечены нашими обучающими играми и хотели бы в них играть снова и снова“.Привлечению детей также способствует и выбранная модель монетизации Yogome, основанная на подписке. Приложение стартапа можно скачать бесплатно и оно предоставляется с 25 кредитами, что позволяет играть в течение 2 часов. Чтобы продолжить обучение, родителям предлагается выбрать ежемесячную или годовую подписку, которые обеспечивают неограниченный доступ к учебной игровой программе, охватывающей 8 различных предметов (от математики до программирования), доступных на 4 разных языках. Также присутствует и специальная родительская панель, отдельно от приложения мини-игр.Около 95 процентов подписчиков Yogome находятся в США, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, а всего данный стартап охватывает более 50 различных стран. Новое финансирование компания использует для достижения своей главной цели в 1 миллион абонентов и для продолжения экспансии рынков Китая, Кореи и Японии.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________