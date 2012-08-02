Акционеры ExxonMobil призвали компанию следить за климатическими изменениями

Чтобы оставаться в здравом уме, активисты по вопросам экологии живут по мантре: «вы в чем-то выигрываете, а в чем-то — проигрываете». Ранее сегодня(31 мая) Reuters и Axios цитировали источники, где сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, выведет Америку из парижского климатического соглашения. В дополнение к этом, в тот же день акционеры ExxonMobil проголосовали за резолюцию, которая заставит нефтяного гиганта публиковать отчеты о том, как климатические изменения повлияют на бизнес.
При окончательном голосовании 62,3% проголосовали в пользу резолюции. В прошлом году проводили аналогичную попытку принятия резолюции, но собрали лишь 38% голосов. Принятие резолюции прошло успешно, несмотря на то, что на протяжении многих недель компания убеждает акционеров в своем лидерстве перед ежегодным общим собранием 2017 года.
Томас ДиНаполи, который управляет третьим по величине пенсионным фондом в США, владеющим $ 1 млрд акций ExxonMobil, сказал: «Это беспрецедентная победа для инвесторов в борьбе за плавный переход на экономику с низким уровнем выброса углерода».
В целом, 2017 года является показательным для активизма со стороны акционеров. Гигант ExxonMobil стал не первым, где приняли подобную резолюцию. Акционеры других энергетических компаний, таких как Duke, DTE, PNM, XCel и Dominion Resources добились принятия похожего решения.
Ранее Quartz сообщал:
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«Многие акционеры компании, занимающейся добычей ископаемого топлива, беспокоятся о создании «многожильных» активов, которые могут возникнуть в результате недооценки рисков из-за изменения климата. Например, финансовый аналитический центр Carbon Tracker предупредил Exxon в 2014 году о том, что инвестирование в канадские битуминозные пески, дорогую форму нефти — не лучшая идея. Ведь известно, что такая промышленность оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Ранее в этом году Exxon списал почти $ 16 млрд инвестиций в проект нефтяных песков/
Согласно резолюции, теперь Exxon должна отчитываться акционерам об изменениях климата, связанных с нефтяным бизнесом. Задание компании номер один — убедить акционеров в правильном расчете рисков.
Перевод специально для mmgp.ru