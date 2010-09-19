Стартап Gamevice привлек $12,5 млн для расширения производства мобильных геймпадов

Интерес инвесторов к мобильным играм только увеличивается. На фоне этого стартап Gamevice, который создал игровой контроллер для смартфонов, сегодня объявил о привлечении $12,5 млн. инвестиций в первом раунде финансирования.
В прошлом году всемирный рынок мобильных игр достиг $40,6 млрд. Сегодня люди играют на маленьких экранах больше, чем когда-либо ранее. Несмотря на многие часы, потраченные на мобильные игры, не многие люди увеличивают свой игровой опыт с помощью периферийных устройств, согласно опросу, проведенному международной исследовательской компанией IDC.
”В третьем квартале 2016 года 5,1% от всех смартфонов и планшетов в США были подключены к физическому геймпаду или контроллеру, позволяющему играть в игры, не полагаясь при этом на сенсорный экран“, – отметил Льюис Уорд, директор по исследованиям IDC. В переводе на количество людей, это от 4,1 до 4,5 миллиона игроков.
Кроме того, потрясающий успех Nintendo Switch также является наглядным примером того, что портативные игры по-прежнему очень привлекательны для игроков. Gamevice надеется, что его мобильный контроллер покорит данный рынок, захватив целевую аудиторию, предпочитающую играть в мобильные игры.
Данный геймпад пока доступен только для продуктов Apple, таких как iPhone и iPad, и уже находится в 490 магазинах Apple по всему миру. Хотя есть и другие контроллеры, которые также фиксируют обе стороны смартфона (например, PhoneJoy Play), мобильные геймпады в основном представляют собой док-станцию, подсоединяемую к боковой стороне телефона. Не каждая игра совместима с этим контроллером, но компания утверждает, что сейчас уже доступно около 1000 игр, перечисленных на ее сайте, а также в приложении Gamevice.
Текущий инвестиционный раунд возглавили венчурные компании TransLink Capital и California Technology Ventures, к которым присоединились и другие инвесторы – BAM Ventures и TYLT Ventures. Кроме того, Кевин Чоу из компании Kabam (известный разработчик мобильных игр) присоединился к совету директоров стартапа, а Дэвид Чон (ранее работал старшим менеджером в Apple) возглавил отдел разработок Gamevice.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://venturebeat.com/2017/05/31/g...le-controller/
https://text.ru/antiplagiat/592f2dabdf80a