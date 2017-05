Lonsdayl Премиум



BMW отказалась от разработки автомобиля i5







Но согласно нескольким источникам удалось узнать, что производитель BMW отказался от своих планов насчет i5, и сосредоточится на электрификации других моделей — X3 и 3 Series GT. Таким образом, линейка i автомобилей останется с двумя моделями i3 и i5, пока не будет выпущен новый i8 Spyder. Напомним, что BMW запустила линейку i, чтобы установить стандарт для своих электрических автомобилей. Однако шасси авто не стандартное, из-за чего невозможно гарантировать запуск массового производства. Поэтому для поставки в массы электрических и гибридных автомобилей, BMW придется работать над гибкой архитектурой, на которой возможно будет построить электрические, гибридные, а также традиционные варианты автомобилей.



Сейчас BMW только начинает реализовывать вторую фазу планов, в основном готовясь к следующему этапу — фазе iNEXT.

Генеральный директор BMW Крюгер заявил ранее на этой неделе: «Все электромобили и полностью электрическая BMW Х3 ознаменуют начало второй волны электрификации для BMW Group. Мы прогрессируем в отрасли электрических автомобилей, и используем весь потенциал технического прогресса. Стратегия NUMBER ONE > NEXT полностью излагает план дальнейшей электрификации наших продуктов и направление линейки i в течение ближайшего десятилетия. Мы разработаем гибкую архитектуру, чтобы избежать повтора инвестиций в установку оборудования, таким образом, мы получим возможность быстро и эффективно адаптировать ассортимент продуктов, как электрических, так и обычных, под изменение спроса».



В последние несколько месяцев BMW фокусировалось на модели iNEXT, которая, предположительно, станет новаторским автомобилем и выйдет с конвейера в 2021 году.



