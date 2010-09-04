Китайские инвесторы хотят в Украине производить энергию из отходов

Компания из Китая рассматривает возможность внедрения в Украине проектов по производству энергии из отходов. Об этом стало известно после встречи председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука с исполнительным директором китайской компании China Everbright International Limited Вангом Тянем.
Потенциальный инвестор получил информацию о законодательной базе в сфере производства энергии из альтернативных видов топлива. Председатель госагенства также рассказал представителям китайской компании о гарантиях, которые могут оказать муниципалитеты в рамках проектов государственно-частного партнерства.
Пресс-служба Госэнергоэффективности отметила, что достигнута договоренность продолжить обмен информацией.
Китайской компании также интересно ознакомиться с теми проектами, которые уже разработаны и требуют привлечения инвестиций или льготных кредитных средств.
Как рассказал Ванг Тяни, компания China Everbright International Limited была создана в 1983 году. За время своей работы компания накопила большой опыт реализации проектов по строительству заводов по переработке бытовых отходов и производства энергии на основе государственно-частного партнерства. По словам исполнительного директора компании, был запущен 31 такой проект. Заводы работают во Вьетнаме, Германии, Польши, а сейчас компания хочет выйти на новые рынки, в том числе рассматривает возможности в Украине.
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