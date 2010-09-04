Японский производитель электрооборудования планирует запустить два завода в Украине

Представители Fujikura заявили о готовности компании инвестировать в открытие двух дополнительных заводов в Виннице и Черкассах.
Министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что завершилось заседание "Кейданрен", где работали над инвестпроектом Украина-Япония. Для Украины хорошей новостью по результатам данного заседания стало, что Fujikura Automotive Ukraine Lviv объявила о своих инвестиционных планах на территории Украины. Во-первых, японский производитель электрооборудования намерен расширить работу предприятия и увеличить штат занятых работников с 2 тыс. до 3 тыс. А во-вторых, компания готова открыть два дополнительных завода площадью по 10 тыс. кв. м в Виннице и Черкассах, каждый из которых будет рассчитан на 1,5 тыс. новых рабочих мест.
Степан Кубив подчеркнул, что представители японского инвестора отмечают для себя большие перспективы работы в Украине. По их мнению, украинские специалисты имеют достаточно высокий профессиональный уровень, а в стране существуют благоприятные возможности и условия для развития бизнеса.
Компания Fujikura появилась в Японии в конце позапрошлого века, в 1885 году. За эти годы компания превратилась в международную корпорацию, которая занимается инновационными технологиями. Годовой оборот корпорации составляет более 5 млрд. евро. Fujikura имеет свои представительства в США, Сингапуре, Малайзии, Великобритании, Вьетнаме и Индии.
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