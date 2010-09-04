Исследователи нашли способ втрое увеличить плотность пикселей

На днях исследователи из Центрального Флоридского университета представили на суд общественности свою последнюю разработку, которая, в теории, может обеспечить большее разрешение экранов телевизоров и мониторов, а также смартфонов, планшетов и других носимых устройств. Секрет заключается в небольшой пиксельной манипуляции. Как известно, дисплей содержит тысячи пикселей, каждый из которых показывает какой-то цвет для формирования общего изображения. Каждый пиксель содержит три статичных подпикселя, отображающих три основных цвета: красный, синий и зелёный.
Новая разработка американских исследователей использует подпиксельную настройку цвета: она изменяет цвет отдельно взятого подпикселя, устанавливая разные напряжения. Это позволяет регулировать цветовую гамму подпикселя, что открывает ряд новых возможностей для манипуляций. Так, если выбросить три статичных подпикселя, отдельные пиксели уменьшатся в размере, что, в свою очередь, позволит увеличить общее число пикселей в разрешении.
Как утверждают сами умельцы из Флоридского университета, новая технология окажет неимоверное влияние на все дисплеи, а в особенности на те, что используются в устройствах виртуальной реальности. Ведь именно в таких шлемах, очках и гарнитурах экраны располагаются в непосредственной близости от глаз пользователя, где высокая плотность пикселей, обеспечивающая чёткое, лишённое дефектов изображение, особенно важна.
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