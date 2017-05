Arise Премиум-Бизнес-Леди

Платформа Concord привлекла $3,7 млн. инвестиций



Этот раунд возглавил Alven Capital с участием предыдущих инвесторов Streamlined Ventures, Bruno Deschamps и Thibault Poutrel, к которым присоединились Cota Capital и Тьен Цуо, генеральный директор и соучредитель Zuora.



Инвестиции будут использоваться для масштабирования продаж.



Основанной в 2015 платформой Concord руководит генеральный директор Метт Люмео. Главный офис компании находится в Сан-Франциско. Concord представляет платформу для управления контрактами, которая позволяет 80 000 компаний по всему миру подключить всех своих людей, процессы и контракты на единой платформе. Особенности включают онлайн-переговоры и редактирование, уведомления о сроках и утверждение рабочих моментов по мере работы.



Решение используется компаниями корпоративного уровня, такими как Just Eat, Crédit Mutuel и Stanford University.



В дополнение к финансированию Райан Уорд, ранее возглавлявший Enterprise Sales at Signifyd, и Трэвис Бикхем, ранее возглавлявший корпоративный маркетинг в Tradeshift, присоединились к исполнительной команде в качестве директора по продажам и вице-президента по маркетингу.



Перевод специально для mmgp:



