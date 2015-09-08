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Платформа Concord привлекла $3,7 млн. инвестиций

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Платформа Concord привлекла $3,7 млн. инвестиций
Платформа для управления контрактами Concord из Сан-Франциско привлекла $3,7 млн. финансирования.

Этот раунд возглавил Alven Capital с участием предыдущих инвесторов Streamlined Ventures, Bruno Deschamps и Thibault Poutrel, к которым присоединились Cota Capital и Тьен Цуо, генеральный директор и соучредитель Zuora.

Инвестиции будут использоваться для масштабирования продаж.

Основанной в 2015 платформой Concord руководит генеральный директор Метт Люмео. Главный офис компании находится в Сан-Франциско. Concord представляет платформу для управления контрактами, которая позволяет 80 000 компаний по всему миру подключить всех своих людей, процессы и контракты на единой платформе. Особенности включают онлайн-переговоры и редактирование, уведомления о сроках и утверждение рабочих моментов по мере работы.


Решение используется компаниями корпоративного уровня, такими как Just Eat, Crédit Mutuel и Stanford University.

В дополнение к финансированию Райан Уорд, ранее возглавлявший Enterprise Sales at Signifyd, и Трэвис Бикхем, ранее возглавлявший корпоративный маркетинг в Tradeshift, присоединились к исполнительной команде в качестве директора по продажам и вице-президента по маркетингу.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/conco...a-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/592f2830958a2
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