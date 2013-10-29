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Сенаторы призывают к контролю над криптовалютами

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Сенаторы призывают к контролю над криптовалютами
Сенаторы в законопроекте о борьбе с отмыванием денег призывают к контролю над цифровыми валютами
Сенаторы США подали новый законопроект о борьбе с отмыванием денег, направленный на усиление контроля за движением цифровых валют.

Законопроект – «Закон о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и контрафакцией» от 2017 года - был подан на прошлой неделе сенатором Чаком Грассли (Chuck Grassley) из штата Айова и сенатором Дайан Фейнстейн (Diane Feinstein) из Калифорнии.

Среди изменений, в проекте закона есть дополнения к определениям «финансовых институтов», которые, если законопроект будет принят, будут включать «любой обменник цифровых валют или миксер». Кроме того, в законопроекте разъясняется, что все «эмитент, покупатель или кассир» «цифровой валюты» также охватываются этим законом.

Несмотря на то, что он явно не прописан как таковой, законопроект перемещает Биткойн и другие цифровые валюты ближе к определению «денежного инструмента» в соответствии с уставом США по борьбе с отмыванием денег, поскольку он нацелен на «средства, хранящиеся в цифровом формате», согласно сводке опубликованной офисом Грассли.

Помимо регулирующей корректировки, законопроект запрашивает информацию от агентства Таможенным и пограничным управлением США (CBP) о его политике в отношении цифровых валют.

В частности, он призывает к отчету «подробному описанию стратегии обнаружения устройств с предоплатой доступа и цифровой валюты на пограничных переходах и пунктах прибытия».

Этот отчет, который должен быть представлен через 18 месяцев после официального прохождения законопроекта, также должен содержать информацию о том, как такая стратегия будет реализована.

Релиз этого законопроекта произошел вскоре после того, как один из членов палаты представителей США призвал провести исследование по использованию виртуальной валюты для финансирования терроризма.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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