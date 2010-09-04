Процессоры AMD Ryzen с графикой Vega появятся в ноутбуках

На выставке Computex 2017 в Тайбэе компания AMD помимо презентации новых высокопроизводительных процессоров Ryzen Threadripper впервые показала рабочий образец ноутбука на базе чипсета Ryzen с интегрированной графикой Vega. О спецификациях чипа производитель практически ничего не сообщил. Известно лишь то, что в нём используется четыре вычислительные ядра и восемь потоков. В ходе презентации AMD запустила на ноутбуке воспроизведение видео, а вот демонстрации того, как он справляется с более сложными операциями, по неясным причинам не было.
Новый чипсет построен в ультрапортативном форм-факторе, что должно поспособствовать сохранению способности AMD масштабировать Zen и Vega до более низких значений мощности, требуемых в мобильных устройствах. AMD утверждает, что мобильный вариант Ryzen имеет на 50% более высокую мощность процессора и на 40% повышенную производительность графического процессора, чем AMD APU седьмого поколения.
Известно, что выпуск мобильного процессора Ryzen запланирован на вторую половину этого года.
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