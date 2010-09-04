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Китайская криптовалютная биржа OKCoin возобновила вывод средств

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Китайская криптовалютная биржа OKCoin возобновила вывод средств


Крупнейшая китайская криптовалютная биржа OKCoin возобновила возможность вывода средств на ориентированном на местных трейдеров сайте. Об этом сообщает в Twitter @cnLedger:

В сообщении говорится, что на текущий момент вывод средств доступен лишь для крупных сумм (начиная от 10 BTC / 200 LTC / 1000 ETH).

Рынок достаточно быстро отреагировал на новость: цена биткоина на биржах пошла вверх, однако особенно заметный рост наблюдается именно на OKCoin, где впервые за долгое время цена первой цифровой валюты поднялась выше, чем на остальных ведущих платформах, включая Bitfinex и Bitstamp.


Как отмечают пользователи Reddit, за последние сутки объем торгов на OKCoin и другой крупной китайской бирже BTCC вырос в два раза.

Напомним, в январе представители Народного банка Китая начали проверку деятельности бирж BTCC, Huobi and OKCoin, в результате которых был обнаружен ряд «нештатных ситуаций». В частности, регулятор заявил о выявленных случаях нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег. Впоследствии биржи заявили об остановке вывода средств, сославшись на соответствующее распоряжение Центробанка.

Впрочем, некоторое время назад появились сообщения, что биржи приняли такое решение по собственной инициативе. Сами платформы эти утверждения, однако, не прокомментировали.

Накануне OKCoin объявила, что с 1 июня будет добавлена возможность торгов криптовалютой Ethereum.

Источник.
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