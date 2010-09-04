Виртуальные терминалы: Square запускает свой новый сервис в Европе

Новый сервис от Square позволяет мерчантам принимать платежи прямо через ПК. Компания Square запустила свой сервис виртуальных платежных терминалов в Великобритании. Сервис позволяет мерчантам принимать платежи прямо через ПК.
Сервис в основном нацелен на компании или частных предпринимателей, которые ведут свой бизнес через ПК и не принимают платежи от клиентов персонально.
Подключение к сервису бесплатное. Комиссия за транзакции по картам Visa, Mastercard и American Express будет составлять 2,5%. Виртуальные терминалы Square уже доступны в США, Японии, Канаде и Австралии.
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