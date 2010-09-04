Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,141 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Банк в виртуальной реальности: BNP Paribas начал эксперименты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:12
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,738
Благодарностей: 2,304
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
Банк в виртуальной реальности: BNP Paribas начал эксперименты

Крупнейшая французская финансовая группа BNP Paribas запустила мобильное приложение и «капсулу телепортации» на основе виртуальной реальности.

Мобильное приложение позволит клиентам французского банка не только просматривать архив их транзакций, но и отслеживать продвижение процессов, связанных с покупкой недвижимости.


В то же время, у покупателей жилья появится возможность воспользоваться «капсулой телепортации». Это контейнер, в который можно зайти, и в режиме виртуальной реальности посмотреть трехмерные 360-градусные проекции зданий, которые находятся на этапе строительства.


BNP Paribas также использовал технологию виртуальной реальности для продвижения страхования мобильных телефонов и для своего последнего корпоративного видео.


Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
банк, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Будущее виртуальной реальности TenDemon Новости технологий и интернета 0 12.12.2016 10:34
Оффлайн бизнес виртуальной реальности Корвин Инвестирование в стартапы 12 01.02.2016 13:08
Продам ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ nik3392 Прочее 2 07.12.2015 15:32
Атракцион виртуальной реальности за 4 миллиона CashToday Новости технологий и интернета 1 25.09.2015 02:18
Самодельный шлем виртуальной реальности tiu-bik Хочу купить 7 09.12.2014 14:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Prosvetlenniy
Крупнейшая сделка в гостиничном бизнесе, Marriot купил Starwood! Узнай цену вопроса!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sum iskorka
Дочернее предприятие Adobe Systems прекращает свою деятельность в РФ
От sum iskorka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Drum13
Российские рельсы в страны Юго-Восточной Азии
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Zlat74
посоветуйте
От Zlat74 в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар moskva
Эксперты спрогнозировали рекордный урожай зерна в РФ
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар deibuk
Финансовая подушка безопасности. Страхование жизни "Fidem Life" Украина
От deibuk в разделе «Страховые компании»
.     
Пользователей
412,141
Тем
472,050
Сообщений
11,683,636

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube