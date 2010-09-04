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Ethereum впервые обошел Bitcoin по объемам торгов

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Ethereum впервые обошел Bitcoin по объемам торгов

По данным Coinmarketcap, 30 мая объем суточных торгов с криптовалютой Ethereum превысил показатели Bitcoin. Суточный показатель Ethereum составил 1,293 млрд долл, а Bitcoin – 1,271 млрд долл.

Этому беспрецедентному в истории Ethereum случаю поспособствовал оживленный рост его цены на 11,3% за последнюю неделю, тогда как стоимость Bitcoin за это время выросла всего на 1,65%.

На протяжении дня цена Ethereum достигала отметки в 218 долларов. Рыночная капитализация лидирующего альткоина, также впервые за все время, составила 50% от капитализации Bitcoin.

Доля Ethereum на криптовалютном рынке достигла 25%, а индекс доминирования Bitcoin снова опустился ниже 50%.

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