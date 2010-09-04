Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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В Приват24 можно будет заказать ID-карту гражданина Украины

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В Приват24 можно будет заказать ID-карту гражданина Украины

Онлайн-банкинг Приват24 продолжает расширять свои социальные услуги — теперь в нем можно заказать ID-карту гражданина Украины. Для этого нужно войти в свою учетную запись в Приват24, перейти в «Социальный кабинет» и оформить заявку во вкладке «Персональные документы».

Нести документы в миграционную службу или в Центр предоставления административных услуг при этом не нужно, как и заполнять какие-либо формы онлайн — необходимые данные будут подтягиваться автоматически. Забрать готовый документ можно будет в подразделении миграционной службы по месту жительства.


В прошлом месяце в онлайн-банке появился «Социальный кабинет» – новый сервис, при помощи которого работающие украинцы могут рассчитать размер своей будущей пенсии, а льготные категории населения – узнать информацию о перерасчете пенсии, рассчитать размер субсидии, оформить заявление на выплату пенсии или социальной помощи, получить информацию о порядке оформления помощи при рождении ребенка.

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