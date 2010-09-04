Inprentus для рентгеновских дифракционных решеток привлекла $1,5 млн инвестиций

Американская компания Inprentus из Шампейн штат Иллинойс является разработчиком ультра высокой точности дифракционных решеток и для этих целей привлекла $1,5 млн. инвестиций.
Инвестиционный раунд возглавила компания Flyover Capital, а также приняла участие венчурная компания Serra и различные частные лица.
Компания намерена использовать привлеченные средства для развития собственных мощностей завода в Шампейн штат Иллинойс площадью 12 тыс. квадратных футов.
Компания была основана профессором физики университета Урбана в Шампейн штата Иллинойс в июне 2012 года. Рон ван Ос является генеральным директором компании Inprentus, которая разработала, производит и продает рентгеновские дифракционные решетки и EUV дифракционную оптику для объектов синхротронного излучения. Функции оптики должны быть сформированы с 0,1 угловой точностью и расположены с нанометровой точностью на расстоянии десять сантиметров. Они используются для различных научных и коммерческих приложений во многих компаниях Fortune 500, научных учреждениях и в государственных лабораториях по всему миру.
Дифракционные решетки Inprentus изготовлены с помощью режима контактной литографии с использованием атомно-силового микроскопа (АСМ). Этот процесс включает в себя использование специальной формы сверхтвердого наконечника AFM для полировки линии в мягком металле, например, золото или алюминий.
С помощью этой специальной техники для контроля геометрии инструмента, Inprentus может написать решетчатые линии с Blaze углами ниже 1 градуса без необходимости ионного травления или другой последующей обработки. Разрешающая способность до 130 тыс., что является беспрецедентной для механических правил дифракционных решеток.
С этими улучшениями, компания увеличила плотность линий (канавок на миллиметр) в своей продукции. Inprentus может производить 300-2500 линий на мм. Эти новые спецификации продукта создают новые возможности для синхротронного излучения и продвижения научных исследований по материалам, биологии, медицины и энергетики.
Перевод специально для mmgp.ru