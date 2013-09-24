128 Technology привлек $21.5 млн. для своего "интеллектуального маршрутизатора"
Сегодня конкурент Cisco 128 Technology сообщил о закрытии раунда финансирования в размере $21,5 млн., в результате чего общий капитал был увеличен до $57 млн. По данным Boston Business Journal инвесторами в этом раунде выступил фонд G20 Ventures, который ранее уже инвестировал в компанию. Другие инвесторы это члены руководства и нынешние сотрудники 128 Technology, а также отдельные инвесторы.
Полученные деньги будут использованы для роста глобального присутствия компании и ускорения расширения 128T Networking Platform, своего рода «интеллектуального маршрутизатора», который управляет интернет-трафиком. Поскольку технология интеллектуального маршрутизатора ориентирована на сеанс, она оптимизирует трафик, прогнозируя, какие пути будут наиболее эффективными для разных типов пакетов каждый раз. В результате решение маршрутизации смягчает необходимость того, чтобы предприятия и поставщики услуг применяли более дорогие автономные устройства.
Среди ранних пользователей платформы 128T Networking Platform компания Revation Systems, компания Minnesota, которая предоставляет единую систему облачной связи для более чем 300 клиентов и NEC Networks Japan.
«Единственная причина по которой нам нужны сети, - использование приложений и сервисов. Сегодняшние сети не были созданы с учетом этого и, конечно же, не были предназначены для удовлетворения потребностей облачных вычислений, мобильных устройств или почти бесконечного количества приложений, которые создаются каждый день», - сказал Энди Ори, соучредитель и генеральный директор 128 Technology.
«Завтрашние сети должны строиться вокруг сеансов, языка приложений и сервисов. 128 Technology создала первый в мире ориентированный на сеанс маршрутизатор, который обеспечивает сеть ориентированную на обслуживание, которая является более простой, более гибкой, более безопасной и более экономичной».
Ори также является соучредителем и бывшим генеральным директором Acme Packet, еще одной сетевой компании, которая открылась в 2006 году и была приобретена Oracle в 2013 году за $2,1 млрд.
«Команда 128 Technology собирается трансформировать Интернет, заменив технологии маршрутизаторов прошлого века на сеансовую интеллектуальную маршрутизацию, которая специально создана для требований, которые мы сегодня ставим в наших сетях», - сказал Боб Хауэр, соучредитель и партнер G20 Ventures.
Основанная в 2014 году, 128 Technology насчитывает более 100 сотрудников. В прошлом году Xconomy сообщила, что сотрудникам принадлежит 78% компании.