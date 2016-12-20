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YOOBIC привлек $5,3 млн для виртуального помощника розничного магазина

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YOOBIC привлек $5,3 млн для виртуального помощника розничного магазина

Стартап YOOBIC привлек $5,3 млн в раунде серии A под руководством Felix Capital.

Компания разработала мобильную платформу B2B для мониторинга розничных операций в режиме реального времени с рекомендациями по соблюдению и исполнению. Генеральный директор Фабрис Хайят описывает платформу как "виртуальный помощник менеджера магазина" и добавляет, что компания работает над внедрением искусственного интеллекта и распознаванием изображений.

Стоит отметить что, ранее YOOBIC был самофинансируемым. Новые финансовые поступления будут инвестированы в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также компания планирует удвоить свою рабочую силу до 100 человек в офисах Лондона, Парижа и Тель-Авива. Стоит отметить, что клиентами компании являются Lacoste, Carrefour и Peugeot.

"Финансирование от Felix Capital является исключительной возможностью для YOOBIC, а Фредерик Курт это один из самых успешных инвесторов в Европе", - заявил Хайят. "В дополнение к привлеченным средствам мы хотели окружить себя командой, способной поддержать нас в нашем быстром росте."







Перевод специально для mmgp.ru
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