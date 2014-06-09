Outcome Health привлек более $500 млн при оценке свыше $5 млрд.
Healthtech-стартап Outcome Health стал самым дорогим «единорогом» Чикаго.
Outcome Health сообщает сегодня о завершении крупного раунда финансирования, в котором компания привлекла $500 млн. – свои первые внешние инвестиции за 11-летнюю историю существования. Оценка компании выросла до $ 5 млрд. Инвесторами в раунде стали Goldman Sachs Investment Partners, CapitalG, Leerink Transformation Partners, Pritzker Group Venture Capital, Balyasny Asset Management и некоторые другие инвесторы.
Все фонды принявшие участие в финансировании так или иначе связаны со здравоохранением.
«Outcome Health», ранее называвшийся ContextMedia, был известен не только своим быстрым ростом, но также и тем, что он сделал это без привлечения венчурного капитала. Сегодня все изменилось. Этот раунд стал вторым по размеру привлеченных инвестиций для стартапов из Чикаго с 2011 года, когда другой местный «единорог» Groupon привлек $950 млн.
Компания хорошо известна в Чикаго, но но новый раунд превозносит Outcome Health не только на национальный, но и мировой уровень. Полученные инвестиции официально ставит Outcome Health во главе клуба чикагских «единорогов» (частные стартапы с оценкой равной или превышающей $1 млрд.), в который входят Uptake, SMS Assist, Mu Sigma, ExteNet Systems и Avant.
Компания разрабатывает и производит собственное оборудование, которое позволяет ему настраивать свои продукты, контролировать цепочку поставок и снижать издержки.
Кабинет экзаменационных продуктов компании Digital Anatomy Board показывает 3D-анатомические диаграммы, которые врачи могут аннотировать во время посещения пациентов, чтобы визуализировать их состояние.
Компания Outcome Health была основана в 2006 году Риши Шахом и Шрадхой Агарваль. Ее технологией пользуются 231 000 поставщиков медицинских услуг в США, и к 2020 году она будет находиться в 70% от всей практики врачей США. Этот рост обусловлен, в частности, приобретением AccentHealth, создателя интерактивного центра AccentHealth.
«Итог Здоровье и его инвесторы разделяют стремление активировать лучший результат для здоровья для каждого человека в мире», - сказал Шах в заявлении. «Мы считаем, что достижение этого масштаба потребует создания повсеместной сети, которая объединяет все стороны здравоохранения для поддержки пациентов и медицинских работников всякий раз, когда бы они ни принимали критические решения в области здравоохранения. Мы благодарны, что нам было поручено реализовать это видение, в котором заинтересованы многие стороны.»