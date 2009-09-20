Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,137 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

не работает ЯНДЕКС поисковик!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Программное обеспечение для компьютеров: Операционные системы, Утилиты, Оболочки. Ссылки на пиратский софт строго запрещены!
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:27
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Крым
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 4,312
Благодарностей: 3,601
УГ: 1
КП: 0.137
подарки
не работает ЯНДЕКС поисковик!
привет форумчане!
сегодня у меня на компе выскочил такой баг - не работает яндекс поисковик!!!
проверял в мозилле, яндексбраузере, опере, гуглхроме.
всё безрезультатно!
выдаёт вот что (см. картинку)
яд почта, яд музыка, яд переводчик работают.
яд карта - не работает!
как оказалось, моих познаний в настройках браузеров, недостаточно.
методом тыка так ни чего и не решил.
подскажите куда копать и что жать, что бы вернут всё как было???
или это проблема не с моей стороны?
узнавал у родственников, они на одном провайдере со мной, у них всё работает.
звонил, до этого, в тп провайдера, там ответили, что с их стороны всё нормально, предположили, возможно у меня какой-то вирус или сторонняя вредоносная программа блокирует яндекс поисковик..
короче, сказали, разбирайся сам.)
в анонимайзере хамелеон и браузере тор всё работает!
подумал, антивирус авг барахлит, снёс его, не помогло.
прогнал, систему, встроенным windows защитником, показал один троян сидит в васе-диагносте.
снёс васю, не помогло.
сейчас прогнал систему утилитой dr.web curelt и касперской, ни чего не нашли, не помогло.
.............
ещё в браузерах пишет возможные причины сбоя, одна их них:
Цитата:
Разрешите доступ к сети в настройках брандмауэра
может брандмаузер виндовский глючит, что-то там надо подкорректировать?
ткните носом, пожалуйста, а то совсем не дружу с этими приблудами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2017-05-31_220955.png Просмотров: 0 Размер: 21.6 Кб ID: 188017  
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

$$$- FREEBITCOIN - выиграй до 0.3 BTC -$$$
Экономить покупая в интернете, 724 магазина! ЛУЧШИЙ КЕШБЕК-СЕРВИС - до 15% возврата за любую покупку!!! Вывод на кошелёк от 1 руб.!
hrust75 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
«Яндекс» создал платный поисковик информации для бизнеса dengov Новости в мире финансов и инвестиций 25 07.12.2016 07:58
Оцените поисковик Артём Киреев Оценка сайта! 4 06.05.2012 00:03
Поисковик octocat Вопросы по маркетингу от новичков 9 25.06.2010 10:24
Помогите ! про поисковик Яндекс у меня есть вопросы Alexander Поисковая оптимизация 16 20.09.2009 14:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TenDemon
КНДР завершила 200-дневную кампанию по ускоренному развитию экономики
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Как Вы считаете, это нармальный форум? Или админ адекватный?
От Aleks19 в разделе «Курилка»
Аватара нет
ПАММ-счет Bulldozzer:620778 (ForexTrend)
От alex7810 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Обучу сливу в покере
От Сержик52 в разделе «Покер»
Аватара нет
Многоуровневый рефбек до 250%!!! в СуперКопилке
От crazyxxx в разделе «Реферальные и страховые предложения»
Аватар Angelika78
Украина: Страховая компания «QBE Украина»
От Angelika78 в разделе «Страховые компании»
.     
Пользователей
412,137
Тем
472,032
Сообщений
11,683,249

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube