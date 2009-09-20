привет форумчане!
сегодня у меня на компе выскочил такой баг - не работает яндекс поисковик!!!
проверял в мозилле, яндексбраузере, опере, гуглхроме.
всё безрезультатно!
выдаёт вот что (см. картинку)
яд почта, яд музыка, яд переводчик работают.
яд карта - не работает!
как оказалось, моих познаний в настройках браузеров, недостаточно.
методом тыка так ни чего и не решил.
подскажите куда копать и что жать, что бы вернут всё как было???
или это проблема не с моей стороны?
узнавал у родственников, они на одном провайдере со мной, у них всё работает.
звонил, до этого, в тп провайдера, там ответили, что с их стороны всё нормально, предположили, возможно у меня какой-то вирус или сторонняя вредоносная программа блокирует яндекс поисковик..
короче, сказали, разбирайся сам.)
в анонимайзере хамелеон и браузере тор всё работает!
подумал, антивирус авг барахлит, снёс его, не помогло.
прогнал, систему, встроенным windows защитником, показал один троян сидит в васе-диагносте.
снёс васю, не помогло.
сейчас прогнал систему утилитой dr.web curelt и касперской, ни чего не нашли, не помогло.
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ещё в браузерах пишет возможные причины сбоя, одна их них:
Цитата:
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Разрешите доступ к сети в настройках брандмауэра
может брандмаузер виндовский глючит, что-то там надо подкорректировать?
ткните носом, пожалуйста, а то совсем не дружу с этими приблудами.