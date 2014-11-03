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Как зарабатывать при помощи займов на бирже Poloniex?

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Как зарабатывать при помощи займов на бирже Poloniex?
На рынке цифровых валют многие биржи попали в ТОП по многочисленным причинам. Так та же самая крипто биржа Poloniex уже который год достойно выдерживает конкуренцию. А всё потому, что, помимо основного направления, ещё предоставляет возможность зарабатывать при помощи займов.


Как устроен функционал мелкого кредитования площадки?

Биржа Poloniex отзывы в 98% получила положительные, что подтверждает надёжность площадки. О том, как торговать на бирже криптовалют Poloniex, рассказано уже не мало. Но только единицам известен принцип выдачи и получения внутренних микрокредитов.

Любой зарегистрированный трейдер может не только торговать с плечом, но и выдавать займы. Убежать и навсегда исчезнуть из виду у должника не получится. Сама система Poloniex биржи от этого защитит. Сразу поставить полученную сумму денег на вывод программа не разрешит, а сразу же заблокирует средства и вернёт их обратно кредитору. Тоже самое произойдет, когда нерадивый трейдер сольёт много денег и на его торговом счету останется чуть больше денег, чем полученный кредит. Все открытые ордера будут закрыты в принудительном порядке, и тело займа перейдёт на счёт кредитора.

В настройках трейдер может самостоятельно выбирать максимальный срок возврата денег и под какой %. В тоже время заёмщик имеет полное право вернуть полученные средства досрочно. Сумма процентов в этом случае будет пересчитана. Крипто биржа Poloniex предоставляет два варианта выдачи кредитов: автоматический и ручной. Кратко рассмотрим оба варианта.

Автоматический микрозайм

Выдача кредитов при помощи программы позволяет в любой момент времени оказать помощь желающему и получить дополнительную прибыль. Но для этого следует скачать и правильно настроить программу робота.

• Авторизуйтесь на Poloniex бирже и обзаведитесь персональным кредитным счётом.

• Выбираем для скачивания бот «Python» и запускаем установку.

• Находим «C:\Python27\» и скачиваем «Lending Bot».

• Переходим на страницу «Github», находим «Clone or download» и «Download ZIP».

• Открываем полученный файл и в папке «poloniexlendingbot-master» находим «lendingbot.py» для создания файла «default.cfg». Именно он и поможет в выдаче микрозаймов.

• Заходим в свой профиль крипто биржи Poloniex, чтобы в своём кабинете воспользоваться кнопками с ключами и АПИ ключами.

• Затем открываем доступ к API при помощи кнопки «Enable API».

• Создавайте новый ключ. Для этого воспользуйтесь «Create New Key» и ожидайте письмо на мыло с детальной инструкцией.

• Когда всё будет готово, разрешите заёмщикам торговлю активацией кнопки «Enable Trading».

• Откройте папку «default.cfg» для размещения данных об открытом и закрытом ключах. Для этого понадобится активировать такую комбинацию «Secret» - «Show». После этого откроется закрытый ключ.

• Сохраните изменения и двойным щелчком кликните по «lendingbot.py».

• Всё. Автопрограмма активирована. Робот получил доступ к вашему пополненному счёту, предназначенному для выдачи займов, на крипто бирже Poloniex и сможет самостоятельно выдавать кредиты, согласно тем настройкам, которые вы задали.

Ручной микрозайм

• Авторизуйтесь на Poloniex бирже и создайте специальный кредитный счёт.

• Воспользуйтесь кнопками «Балансы» и «Передать балансы».

• Определитесь с размером будущего кредита и активируйте кнопки «Займы» и «Передать».

• Теперь переходите в «Займы» и указывайте сумму процентов, размер депозита и максимальный срок для возврата.

• По необходимости можно воспользоваться автообновлением «auto-renew».

В завершение

Для создания стабильного источника прибыли выбирайте тот вариант микрокредитования, который вам будет больше всего подходить. В принципе, если вы сутками находитесь на бирже, то можете спокойно вручную заявки обрабатывать. Но если вы – редкий гость на бирже, то лучше воспользуйтесь автоматической программой бота криптобиржи. Какой вариант вы чаще всего используете? Давно уже получаете прибыль с выданных микрозаймов?


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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