Как зарабатывать при помощи займов на бирже Poloniex?

На рынке цифровых валют многие биржи попали в ТОП по многочисленным причинам. Так та же самая крипто биржа Poloniex
уже который год достойно выдерживает конкуренцию. А всё потому, что, помимо основного направления, ещё предоставляет возможность зарабатывать при помощи займов.
Как устроен функционал мелкого кредитования площадки?
Биржа Poloniex отзывы
в 98% получила положительные, что подтверждает надёжность площадки. О том, как торговать на бирже криптовалют Poloniex
, рассказано уже не мало. Но только единицам известен принцип выдачи и получения внутренних микрокредитов.
Любой зарегистрированный трейдер может не только торговать с плечом, но и выдавать займы. Убежать и навсегда исчезнуть из виду у должника не получится. Сама система Poloniex биржи
от этого защитит. Сразу поставить полученную сумму денег на вывод программа не разрешит, а сразу же заблокирует средства и вернёт их обратно кредитору. Тоже самое произойдет, когда нерадивый трейдер сольёт много денег и на его торговом счету останется чуть больше денег, чем полученный кредит. Все открытые ордера будут закрыты в принудительном порядке, и тело займа перейдёт на счёт кредитора.
В настройках трейдер может самостоятельно выбирать максимальный срок возврата денег и под какой %. В тоже время заёмщик имеет полное право вернуть полученные средства досрочно. Сумма процентов в этом случае будет пересчитана. Крипто биржа Poloniex
предоставляет два варианта выдачи кредитов: автоматический и ручной. Кратко рассмотрим оба варианта.
Автоматический микрозайм
Выдача кредитов при помощи программы позволяет в любой момент времени оказать помощь желающему и получить дополнительную прибыль. Но для этого следует скачать и правильно настроить программу робота.
• Авторизуйтесь на Poloniex бирже
и обзаведитесь персональным кредитным счётом.
• Выбираем для скачивания бот «Python»
и запускаем установку.
• Находим «C:\Python27\»
и скачиваем «Lending Bot»
.
• Переходим на страницу «Github»
, находим «Clone or download»
и «Download ZIP»
.
• Открываем полученный файл и в папке «poloniexlendingbot-master»
находим «lendingbot.py»
для создания файла «default.cfg»
. Именно он и поможет в выдаче микрозаймов.
• Заходим в свой профиль крипто биржи Poloniex
, чтобы в своём кабинете воспользоваться кнопками с ключами и АПИ ключами.
• Затем открываем доступ к API при помощи кнопки «Enable API»
.
• Создавайте новый ключ. Для этого воспользуйтесь «Create New Key»
и ожидайте письмо на мыло с детальной инструкцией.
• Когда всё будет готово, разрешите заёмщикам торговлю активацией кнопки «Enable Trading»
.
• Откройте папку «default.cfg»
для размещения данных об открытом и закрытом ключах. Для этого понадобится активировать такую комбинацию «Secret» - «Show»
. После этого откроется закрытый ключ.
• Сохраните изменения и двойным щелчком кликните по «lendingbot.py»
.
• Всё. Автопрограмма активирована. Робот получил доступ к вашему пополненному счёту, предназначенному для выдачи займов, на крипто бирже Poloniex
и сможет самостоятельно выдавать кредиты, согласно тем настройкам, которые вы задали.
Ручной микрозайм
• Авторизуйтесь на Poloniex бирже
и создайте специальный кредитный счёт.
• Воспользуйтесь кнопками «Балансы»
и «Передать балансы»
.
• Определитесь с размером будущего кредита и активируйте кнопки «Займы»
и «Передать»
.
• Теперь переходите в «Займы»
и указывайте сумму процентов, размер депозита и максимальный срок для возврата.
• По необходимости можно воспользоваться автообновлением «auto-renew»
.
В завершение
Для создания стабильного источника прибыли выбирайте тот вариант микрокредитования, который вам будет больше всего подходить. В принципе, если вы сутками находитесь на бирже, то можете спокойно вручную заявки обрабатывать. Но если вы – редкий гость на бирже, то лучше воспользуйтесь автоматической программой бота криптобиржи. Какой вариант вы чаще всего используете? Давно уже получаете прибыль с выданных микрозаймов?
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Автор: Александра 81
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