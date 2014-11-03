Как зарабатывать при помощи займов на бирже Poloniex? крипто биржа Poloniex уже который год достойно выдерживает конкуренцию. А всё потому, что, помимо основного направления, ещё предоставляет возможность зарабатывать при помощи займов.





Как устроен функционал мелкого кредитования площадки?



Биржа Poloniex отзывы в 98% получила положительные, что подтверждает надёжность площадки. О том, как торговать на бирже криптовалют Poloniex, рассказано уже не мало. Но только единицам известен принцип выдачи и получения внутренних микрокредитов.



Любой зарегистрированный трейдер может не только торговать с плечом, но и выдавать займы. Убежать и навсегда исчезнуть из виду у должника не получится. Сама система Poloniex биржи от этого защитит. Сразу поставить полученную сумму денег на вывод программа не разрешит, а сразу же заблокирует средства и вернёт их обратно кредитору. Тоже самое произойдет, когда нерадивый трейдер сольёт много денег и на его торговом счету останется чуть больше денег, чем полученный кредит. Все открытые ордера будут закрыты в принудительном порядке, и тело займа перейдёт на счёт кредитора.



В настройках трейдер может самостоятельно выбирать максимальный срок возврата денег и под какой %. В тоже время заёмщик имеет полное право вернуть полученные средства досрочно. Сумма процентов в этом случае будет пересчитана. Крипто биржа Poloniex предоставляет два варианта выдачи кредитов: автоматический и ручной. Кратко рассмотрим оба варианта.



Автоматический микрозайм



Выдача кредитов при помощи программы позволяет в любой момент времени оказать помощь желающему и получить дополнительную прибыль. Но для этого следует скачать и правильно настроить программу робота.



• Авторизуйтесь на Poloniex бирже и обзаведитесь персональным кредитным счётом.



• Выбираем для скачивания бот «Python» и запускаем установку.



• Находим «C:\Python27\» и скачиваем «Lending Bot» .



• Переходим на страницу «Github» , находим «Clone or download» и «Download ZIP» .



• Открываем полученный файл и в папке «poloniexlendingbot-master» находим «lendingbot.py» для создания файла «default.cfg» . Именно он и поможет в выдаче микрозаймов.



• Заходим в свой профиль крипто биржи Poloniex, чтобы в своём кабинете воспользоваться кнопками с ключами и АПИ ключами.



• Затем открываем доступ к API при помощи кнопки «Enable API» .



• Создавайте новый ключ. Для этого воспользуйтесь «Create New Key» и ожидайте письмо на мыло с детальной инструкцией.



• Когда всё будет готово, разрешите заёмщикам торговлю активацией кнопки «Enable Trading» .



• Откройте папку «default.cfg» для размещения данных об открытом и закрытом ключах. Для этого понадобится активировать такую комбинацию «Secret» - «Show» . После этого откроется закрытый ключ.



• Сохраните изменения и двойным щелчком кликните по «lendingbot.py» .



• Всё. Автопрограмма активирована. Робот получил доступ к вашему пополненному счёту, предназначенному для выдачи займов, на крипто бирже Poloniex и сможет самостоятельно выдавать кредиты, согласно тем настройкам, которые вы задали.



Ручной микрозайм



• Авторизуйтесь на Poloniex бирже и создайте специальный кредитный счёт.



• Воспользуйтесь кнопками «Балансы» и «Передать балансы» .



• Определитесь с размером будущего кредита и активируйте кнопки «Займы» и «Передать» .



• Теперь переходите в «Займы» и указывайте сумму процентов, размер депозита и максимальный срок для возврата.



• По необходимости можно воспользоваться автообновлением «auto-renew» .



В завершение



Для создания стабильного источника прибыли выбирайте тот вариант микрокредитования, который вам будет больше всего подходить. В принципе, если вы сутками находитесь на бирже, то можете спокойно вручную заявки обрабатывать. Но если вы – редкий гость на бирже, то лучше воспользуйтесь автоматической программой бота криптобиржи. Какой вариант вы чаще всего используете? Давно уже получаете прибыль с выданных микрозаймов?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru На рынке цифровых валют многие биржи попали в ТОП по многочисленным причинам. Так та же самаяуже который год достойно выдерживает конкуренцию. А всё потому, что, помимо основного направления, ещё предоставляет возможность зарабатывать при помощи займов.в 98% получила положительные, что подтверждает надёжность площадки. О том,, рассказано уже не мало. Но только единицам известен принцип выдачи и получения внутренних микрокредитов.Любой зарегистрированный трейдер может не только торговать с плечом, но и выдавать займы. Убежать и навсегда исчезнуть из виду у должника не получится. Сама системаот этого защитит. Сразу поставить полученную сумму денег на вывод программа не разрешит, а сразу же заблокирует средства и вернёт их обратно кредитору. Тоже самое произойдет, когда нерадивый трейдер сольёт много денег и на его торговом счету останется чуть больше денег, чем полученный кредит. Все открытые ордера будут закрыты в принудительном порядке, и тело займа перейдёт на счёт кредитора.В настройках трейдер может самостоятельно выбирать максимальный срок возврата денег и под какой %. В тоже время заёмщик имеет полное право вернуть полученные средства досрочно. Сумма процентов в этом случае будет пересчитана.предоставляет два варианта выдачи кредитов: автоматический и ручной. Кратко рассмотрим оба варианта.Выдача кредитов при помощи программы позволяет в любой момент времени оказать помощь желающему и получить дополнительную прибыль. Но для этого следует скачать и правильно настроить программу робота.• Авторизуйтесь наи обзаведитесь персональным кредитным счётом.• Выбираем для скачивания боти запускаем установку.• Находими скачиваем• Переходим на страницу, находим• Открываем полученный файл и в папкенаходимдля создания файла. Именно он и поможет в выдаче микрозаймов.• Заходим в свой профиль, чтобы в своём кабинете воспользоваться кнопками с ключами и АПИ ключами.• Затем открываем доступ к API при помощи кнопки• Создавайте новый ключ. Для этого воспользуйтесьи ожидайте письмо на мыло с детальной инструкцией.• Когда всё будет готово, разрешите заёмщикам торговлю активацией кнопки• Откройте папкудля размещения данных об открытом и закрытом ключах. Для этого понадобится активировать такую комбинацию. После этого откроется закрытый ключ.• Сохраните изменения и двойным щелчком кликните по• Всё. Автопрограмма активирована. Робот получил доступ к вашему пополненному счёту, предназначенному для выдачи займов, на криптои сможет самостоятельно выдавать кредиты, согласно тем настройкам, которые вы задали.• Авторизуйтесь наи создайте специальный кредитный счёт.• Воспользуйтесь кнопками• Определитесь с размером будущего кредита и активируйте кнопки• Теперь переходите ви указывайте сумму процентов, размер депозита и максимальный срок для возврата.• По необходимости можно воспользоваться автообновлениемДля создания стабильного источника прибыли выбирайте тот вариант микрокредитования, который вам будет больше всего подходить. В принципе, если вы сутками находитесь на бирже, то можете спокойно вручную заявки обрабатывать. Но если вы – редкий гость на бирже, то лучше воспользуйтесь автоматической программой бота криптобиржи. Какой вариант вы чаще всего используете? Давно уже получаете прибыль с выданных микрозаймов?------------------------

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