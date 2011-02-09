Биткойн возвращается к торговле в верхнем диапазоне

Сегодня мировые цены на Биткойн испытали небольшую волатильность - значительный контраст по сравнению с резкими колебаниями, которые были в течении прошлой недели.
В целом цена Биткойна выросла до $2329,64, прежде чем упасть более чем на 5% до $2218,74 в 15:45 по UTC, согласно индексу цен на Биткойн CoinDesk (BPI). На момент составления отчета, цены на Биткойн несколько восстановились, поднявшись до $2245,97.
Для сравнения, цены на Биткойн на прошлой неделе продемонстрировала заметное ралли, достигнув 25 мая почти $2800, прежде чем упасть более чем на $400 до $2350 спустя четыре часа, данные BPI.
Эта неустойчивость цены продолжалась после резкого падения, так как Биткойн 26 мая восстановился до $2640, до падения еще раз, на этот раз потеряв более $700 и снизился 27 мая ниже $2000.
Цены на Биткойн выросли на следующий день, повысившись 28 мая до $2320,82 в 09:30 UTC.
Недавняя ценовая волатильность Биткойна совпала с резкими колебаниями рыночной капитализации всех публичных криптовалют, которые 24 мая выросли до $91 млрд., а 27 мая снизились на 40% до $57.3 млрд.
Во время пресс-релиза, эта цифра восстановилась до более чем $80 млрд, на фоне сильных успехов цены Эфира, Эфира Классического и других.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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