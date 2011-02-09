Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,137 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткойн возвращается к торговле в верхнем диапазоне

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:06
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,752
Благодарностей: 1,419
УГ: 6
КП: 0.677
подарки
Биткойн возвращается к торговле в верхнем диапазоне
Сегодня мировые цены на Биткойн испытали небольшую волатильность - значительный контраст по сравнению с резкими колебаниями, которые были в течении прошлой недели.

В целом цена Биткойна выросла до $2329,64, прежде чем упасть более чем на 5% до $2218,74 в 15:45 по UTC, согласно индексу цен на Биткойн CoinDesk (BPI). На момент составления отчета, цены на Биткойн несколько восстановились, поднявшись до $2245,97.

Для сравнения, цены на Биткойн на прошлой неделе продемонстрировала заметное ралли, достигнув 25 мая почти $2800, прежде чем упасть более чем на $400 до $2350 спустя четыре часа, данные BPI.

Эта неустойчивость цены продолжалась после резкого падения, так как Биткойн 26 мая восстановился до $2640, до падения еще раз, на этот раз потеряв более $700 и снизился 27 мая ниже $2000.

Цены на Биткойн выросли на следующий день, повысившись 28 мая до $2320,82 в 09:30 UTC.

Недавняя ценовая волатильность Биткойна совпала с резкими колебаниями рыночной капитализации всех публичных криптовалют, которые 24 мая выросли до $91 млрд., а 27 мая снизились на 40% до $57.3 млрд.

Во время пресс-релиза, эта цифра восстановилась до более чем $80 млрд, на фоне сильных успехов цены Эфира, Эфира Классического и других.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Япония намерена опередить Китай в торговле биткойн? clipman77 Новости криптовалют 0 13.07.2016 22:32
Финансовая компания Forex-Broker: Евро стабилизируется в диапазоне. Forex-Broker analitics Аналитика от компаний 0 25.05.2011 10:26
Финансовая компания Forex-Broker: Австралийский доллар в диапазоне. Forex-Broker analitics Аналитика от компаний 0 19.05.2011 13:28
Финансовая компания Forex-Broker: Евро остается в узком диапазоне. Forex-Broker analitics Аналитика от компаний 0 04.04.2011 13:38
Финансовая компания TrendFX: EURUSD в узком диапазоне. Forex-Broker analitics Аналитика от компаний 0 09.02.2011 13:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Крупная ресторанная группа из США инвестирует в создание бизнеса в России
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Lonsdayl
Консоль Nintendo украли за две недели до официального старта продаж
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар inik1080
Upstream привлек €25 миллионов для своей платформы мобильной коммерции
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Lonsdayl
Трейдеры, ставящие против Tesla, потеряли $ 3,7 млрд в этом году
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар upline
Трампа призвали поддержать развитие финтеха
От upline в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Mega-Hyip
wookieinvest - wookieinvest.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,137
Тем
472,032
Сообщений
11,683,250

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube