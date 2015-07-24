Производитель холодных кофейных напитков привлек $17 млн

Стартап High Brew Coffee, расположен в Остине, штат Техас, США, привлек $17 млн в рамках Series B. Раунд возглавил BIGR Ventures. Финансирование будет направлено на усовершенствования производственной инфраструктуры и повышение эффективности при выводе на рынок новых продуктов.
Компания High Brew Coffee основанная в 2014 году, занимается производством линии низкокалорийных, готовых к употреблению, холодных кофейных напитков. Линия включает 6 напитков: Dark Chocolate Mocha (мокко с черным шоколадом), Double Espresso (двойное эспрессо), Mexican Vanilla (мексиканская ваниль), Salted Caramel (соленая карамель), Black & Bold (черный и смелый) и Creamy Cappuccino + Protein (крем капучино с протеином). По словам компании, их продукция являются самой продаваемой среди "ready-to-drink" холодных кофейных напитков. Их напитки представлены в магазинах розничной торговли, таких как Target, Whole Foods, Safeway, Kroger и Sprouts.
В 2016 году, в рамках Series B, компания привлекла инвестиции в размере $4 млн, под руководством CAVU Venture Partners. Инвестор в предыдущем раунде и по совместимости главный дистрибьютором Pepper Snapple Group (DPS) не принял участие в новом раунде
В интервью, Дуэйн Примозич, соучредитель BIGR сказал, что опытная команда менеджеров High Brew является самым важным фактором, влияющим на решение BIGR об инвестициях.
«От Дэвида Смита до Мари Ли Джонсона со стороны маркетинга, Брайана Аркуса со стороны продаж и Хантера Тодда со стороны финансов, у компании получается отличная команда, - сказал Примозич. Он описал персонал High Brew «одна с лучших управленческих команд, которые сегодня существуют у у компаний».
По данным Euromonitor International, продажи на рынке "ready-to-drink" кофе в США выросли на 14 % до $2,54 млрд. в прошлом году, что является четвертым годом с двузначным ростом.
«Я думаю, что мы находимся на очень ранних этапах этого», - сказал Примозич о категории холодного кофе. «Когда вы смотрите сейчас на все пространство "ready-to-drink" кофе, холодные напитки - это лишь небольшой процент от всего этого, и я думаю, что у нас есть много возможностей для роста».
Перевод специально для mmgp.ru