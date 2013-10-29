Walmart хочет отслеживать работу дронов с помощью Блокчейна

Гигант розничной торговли Walmart хочет запатентовать систему, которая использовала бы технологию блокчейна для отслеживания товаров, доставляемых дронами.
Служба патентов и торговых знаков США (USPTO) опубликовало эту заявку 25 мая, назвав ее «Беспилотная воздушная доставка в безопасные места». И хотя это название не раскрывает в полной мере все планы Walmart, в самом тексте заявления находится больше деталей.
Как уже было сказано, компания рассматривает технологию в качестве дальнейшего ее использования для отслеживания поставок, осуществляемых дронами.
В заявке на патент объясняется:
«В некоторых вариантах, посылка может включать в себя и систему шифрования блокчейна, которая может отслеживать и аутентифицировать. Отслеживание посылки с помощью блокчейна не ограничивается только местонахождением, но включает транзакцию цепи поставок, аутентификацию курьера и клиента, температуру окружающей среды, продукта, допустимую температуру и содержимое посылки».
Это примечательное заявления от мировой компании розничной торговли, которая в прошлом уже работала с блокчейном.
Например в прошлом октябре Walmartобъявили о совместной работе с IBM над разработкой решения для производственно-сбытовой цепочки, которое было сосредоточено на китайском рынке свинины, крупнейшем в мире.
В то время, компания намекнула, что хочет использовать технологию для отслеживания и других цепей поставок. И хотя компания не объясняла как в этой системе доставок с помощью дронов будет работать блокчейн, представители заявили CoinDesk, чтоWalmartхочет с помощью технологии облегчить и сделать доставки более быстрыми.
В заявке на патент объясняетсякактехнологияможетбытьиспользована для установленияличности в системе поставок?
«Аутентификация и доступ могутбытьограниченыспециальнымблокчейновским ключом к содержимому полезной нагрузки и может включать в себя определенное время и место. Доступ к содержимому можно ограничить при планировании и покупке».
Перевод специально для форума MMGP.ru
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