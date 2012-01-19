Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Lifetime Invest - Lifetimeinvest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:34
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Старый Сегодня, 22:18
#1
Возращаю потери в ХАЙПах
Премиум
 
Аватар Bona
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 3,001
Благодарностей: 5,490
УГ: 0
КП: 0.217
подарки
награды Спонсор 
Lifetime Invest - Lifetimeinvest.com
Я не админ и не владелец проекта
Старт проекта (по данным агрегатора и информации самого проекта): 13.01.2013



О компании

Цитата:


Lifetime Invest - это международная инвестиционная платформа, наши клиенты со всего мира получают равный доступ к глобальному рынку капитала, имея возможность добиться финансовой независимости независимо от места своего проживания или объема своих инвестиций. Мы считаем, что наши клиенты являются нашими наиболее ценными активами и прилагают все усилия для удовлетворения конкретных потребностей каждого инвестора, роста бизнеса и создания богатства для наших клиентов. Обеспечивая безопасность ваших персональных данных и сохраняя конфиденциальность, мы внедрили ряд защитных мер, включая безопасное SSL-соединение и защиту DDoS нашего веб-сервера. Эти меры против хакеров улучшают нашу инфраструктуру и технологии и обеспечивают нашим клиентам большую безопасность. Мы постоянно сосредоточены на защите вашей конфиденциальности, и все меры безопасности, которые мы проводим, регулярно оцениваются для обеспечения того, чтобы наша защита всегда соответствовала отраслевым стандартам или превосходила их. С нами вам не нужно беспокоиться о безопасности вашей личной информации.

Инвестиционные планы:

10-500$: 2.20% в сутки на 90 календарных дней, депозит включен в выплаты;
501-2500$: 2.40% в сутки на 90 календарных дней, депозит включен в выплаты;
2501-5000$: 2.80% в сутки на 90 календарных дней, депозит включен в выплаты;

Проект платит в ручном режиме, регламент - 12 рабочих часов.
По всем планам доступен компаундинг прибыли.




Партнерская программа: 3 уровня: 10%-3%-2% от суммы депозита рефералов.


Техчасть проекта:

- Домен зарегистрирован в 2013 году;
- Лицензионный скрипт GC;
- Хостинг ddos-guard;
- Ddos защита;
- EV SSL Comodo (гринбар);
- Официально зарегистрированная компания в Англии (номер 07925824, проверка в госреестре - тут);
- На сайте есть раздел отчетности




Платежные системы: Perfect Money, Bitcoin, Payeer, Advanced Cash.




Ознакомиться с проектом и зарегистрироваться >>>

Рефбек Вы можете заказать здесь >>>


Добавили проект на портал в VIP формате:

__________________
Profit-Hunters.biz - "Защита вкладов": ВОЗВРАЩАЮ ПОТЕРИ В ХАЙПАХ! $ Мой скайп - ДОБАВИТЬСЯ! Остерегайтесь мошенников! $ EV SSL (ГРИНБАР) ВСЕГО ЗА 249$!
BestHyips.biz: - Сделаем Вам лучший HYIP! $$$ Coverddos.com: - Качественные хостинг и домены! Анонимность и 100% защита от DDoS/абуз
Последний раз редактировалось Bona; Сегодня в 22:32.
Bona на форуме  
Сказали спасибо:
FairMonitor (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:26
#2
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 3,392
Благодарностей: 3,394
УГ: 0
КП: 0.331
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Lifetime Invest - Lifetimeinvest.com
Выглядит весьма солидно , планы тоже вполне рабочие - при желании админа можно пройти не один круг , а вот есть ли у него желание будем посмотреть , пока в закладки!!!
__________________
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8yura8 на форуме  
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Метки
invest, lifetimeinvest, make money
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:34
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