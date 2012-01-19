Lifetime Invest - Lifetimeinvest.com

Я не админ и не владелец проекта
Старт проекта (по данным агрегатора и информации самого проекта): 13.01.2013
О компании
Инвестиционные планы:
Цитата:
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Lifetime Invest - это международная инвестиционная платформа, наши клиенты со всего мира получают равный доступ к глобальному рынку капитала, имея возможность добиться финансовой независимости независимо от места своего проживания или объема своих инвестиций. Мы считаем, что наши клиенты являются нашими наиболее ценными активами и прилагают все усилия для удовлетворения конкретных потребностей каждого инвестора, роста бизнеса и создания богатства для наших клиентов. Обеспечивая безопасность ваших персональных данных и сохраняя конфиденциальность, мы внедрили ряд защитных мер, включая безопасное SSL-соединение и защиту DDoS нашего веб-сервера. Эти меры против хакеров улучшают нашу инфраструктуру и технологии и обеспечивают нашим клиентам большую безопасность. Мы постоянно сосредоточены на защите вашей конфиденциальности, и все меры безопасности, которые мы проводим, регулярно оцениваются для обеспечения того, чтобы наша защита всегда соответствовала отраслевым стандартам или превосходила их. С нами вам не нужно беспокоиться о безопасности вашей личной информации.
10-500$: 2.20% в сутки на 90 календарных дней, депозит включен в выплаты;
501-2500$: 2.40% в сутки на 90 календарных дней, депозит включен в выплаты;
2501-5000$: 2.80% в сутки на 90 календарных дней, депозит включен в выплаты;
Проект платит в ручном режиме, регламент - 12 рабочих часов.
По всем планам доступен компаундинг прибыли.
Партнерская программа:
3 уровня: 10%-3%-2% от суммы депозита рефералов.
Техчасть проекта:
- Домен зарегистрирован в 2013 году;
- Лицензионный скрипт GC;
- Хостинг ddos-guard;
- Ddos защита;
- EV SSL Comodo (гринбар
);
- Официально зарегистрированная компания в Англии (номер 07925824, проверка в госреестре - тут
);
- На сайте есть раздел отчетности
Платежные системы:
Perfect Money, Bitcoin, Payeer, Advanced Cash.
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