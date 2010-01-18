Pokemon GO рассказали, что спонсоры вроде McDonald's платят до $0.50 за посетителя

Представитель Niantic, компании-создателя игры Pokemon GO, заявил, что они привлекли 500 миллионов посетителей в спонсируемые места, такие как японский McDonald, где игроки могли заполучить специальные виртуальные вещи. Но никогда не раскрывали секрета, сколько и какие из этих спонсоров заплатили за каждого привлеченного игрой посетителя.
Но в интервью бразильской газете Globo вице-президент Niantic по стратегическому партнерству Матье де Файе рассказал: "Идея состоит в том, чтобы предлагать игрокам предметы в определенных местах, а партнеры платят 0,15 доллара за каждого посетителя, привлеченного игрой. И мы уже привлекли 500 миллионов посетителей. В Японии (на пике популярности игры прошлым летом) каждый активированный магазин McDonald's привлекал 2000 посетителей в день."
Однако затем представитель Niantic заявил, что цифра 0,15 доллара неверна, может неправильно перевели, а ежедневный уникальный визит в спонсируемые места стоит 0,5 доллара.
При цифре 0,15 доллара за посещение подсчеты показывают, что такое спонсорство могло принести доход в размере 75 миллионов долларов, а при цифре 0,5 доллара - уже 250 миллионов долларов.
Учитывая, что в Японии McDonald's было активировано 3000 магазинов по стране, эта цифра будет означать, что на пике игры гигант фаст-фуда заплатил около 900 000 долларов в день компании Niantic за спонсорство при данных 0,15 доллара за посетителя или 3 миллиона долларов в день при цене 0,5 доллара за каждого клиента.
Спонсорство превращает эти места в "спортивные залы" Pokemon GO, которые игроки могут захватить для своей команды с помощью виртуальной битвы и покестопы, где они могут собирать яйца и покеболы, чтобы поймать больше покемонов.
Затем Pokemon GO подписала контракты с компанией Sprint и 7800 точками Starbucks в США, которые надеялись увеличить траффик в своих заведениях за счет подростков и молодежи, увлеченных этой игрой с дополненной реальностью.
Но если сделки окажутся успешными для спонсоров, они могут открыть двери для других приложений, которые хотят монетизировать себя, предоставляя "человеческий" траффик розничным магазинам.
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Специально для mmgp.ru