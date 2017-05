inik1080 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 17.11.2014 Сообщений: 5,769 Благодарностей: 1,018 УГ: 5 КП: 0.131 подарки

Pokemon GO рассказали, что спонсоры вроде McDonald's платят до $0.50 за посетителя

Представитель Niantic, компании-создателя игры Pokemon GO, заявил, что они привлекли 500 миллионов посетителей в спонсируемые места, такие как японский McDonald, где игроки могли заполучить специальные виртуальные вещи. Но никогда не раскрывали секрета, сколько и какие из этих спонсоров заплатили за каждого привлеченного игрой посетителя.



Но в интервью бразильской газете Globo вице-президент Niantic по стратегическому партнерству Матье де Файе рассказал: "Идея состоит в том, чтобы предлагать игрокам предметы в определенных местах, а партнеры платят 0,15 доллара за каждого посетителя, привлеченного игрой. И мы уже привлекли 500 миллионов посетителей. В Японии (на пике популярности игры прошлым летом) каждый активированный магазин McDonald's привлекал 2000 посетителей в день."



Однако затем представитель Niantic заявил, что цифра 0,15 доллара неверна, может неправильно перевели, а ежедневный уникальный визит в спонсируемые места стоит 0,5 доллара.



При цифре 0,15 доллара за посещение подсчеты показывают, что такое спонсорство могло принести доход в размере 75 миллионов долларов, а при цифре 0,5 доллара - уже 250 миллионов долларов.



Учитывая, что в Японии McDonald's было активировано 3000 магазинов по стране, эта цифра будет означать, что на пике игры гигант фаст-фуда заплатил около 900 000 долларов в день компании Niantic за спонсорство при данных 0,15 доллара за посетителя или 3 миллиона долларов в день при цене 0,5 доллара за каждого клиента.



Спонсорство превращает эти места в "спортивные залы" Pokemon GO, которые игроки могут захватить для своей команды с помощью виртуальной битвы и покестопы, где они могут собирать яйца и покеболы, чтобы поймать больше покемонов.



Затем Pokemon GO подписала контракты с компанией Sprint и 7800 точками Starbucks в США, которые надеялись увеличить траффик в своих заведениях за счет подростков и молодежи, увлеченных этой игрой с дополненной реальностью.



Но если сделки окажутся успешными для спонсоров, они могут открыть двери для других приложений, которые хотят монетизировать себя, предоставляя "человеческий" траффик розничным магазинам.



Уникальность



Специально для mmgp.ru Представитель Niantic, компании-создателя игры Pokemon GO, заявил, что они привлекли 500 миллионов посетителей в спонсируемые места, такие как японский McDonald, где игроки могли заполучить специальные виртуальные вещи. Но никогда не раскрывали секрета, сколько и какие из этих спонсоров заплатили за каждого привлеченного игрой посетителя.Но в интервью бразильской газете Globo вице-президент Niantic по стратегическому партнерству Матье де Файе рассказал: "Идея состоит в том, чтобы предлагать игрокам предметы в определенных местах, а партнеры платят 0,15 доллара за каждого посетителя, привлеченного игрой. И мы уже привлекли 500 миллионов посетителей. В Японии (на пике популярности игры прошлым летом) каждый активированный магазин McDonald's привлекал 2000 посетителей в день."Однако затем представитель Niantic заявил, что цифра 0,15 доллара неверна, может неправильно перевели, а ежедневный уникальный визит в спонсируемые места стоит 0,5 доллара.При цифре 0,15 доллара за посещение подсчеты показывают, что такое спонсорство могло принести доход в размере 75 миллионов долларов, а при цифре 0,5 доллара - уже 250 миллионов долларов.Учитывая, что в Японии McDonald's было активировано 3000 магазинов по стране, эта цифра будет означать, что на пике игры гигант фаст-фуда заплатил около 900 000 долларов в день компании Niantic за спонсорство при данных 0,15 доллара за посетителя или 3 миллиона долларов в день при цене 0,5 доллара за каждого клиента.Спонсорство превращает эти места в "спортивные залы" Pokemon GO, которые игроки могут захватить для своей команды с помощью виртуальной битвы и покестопы, где они могут собирать яйца и покеболы, чтобы поймать больше покемонов.Затем Pokemon GO подписала контракты с компанией Sprint и 7800 точками Starbucks в США, которые надеялись увеличить траффик в своих заведениях за счет подростков и молодежи, увлеченных этой игрой с дополненной реальностью.Но если сделки окажутся успешными для спонсоров, они могут открыть двери для других приложений, которые хотят монетизировать себя, предоставляя "человеческий" траффик розничным магазинам.Специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты

Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года

Cтатьи для вас и $ для авторов

Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс __________________