Полуавтоматическая торговая система FxMaster

Доброго времени суток и стабильного профита, а лоси пускай встречаются только в лесу!
Предлагаю отличную торговую систему!
Основана на работе советника в полуавтоматическом режиме
по специально разработанной схеме четких
ценовых уровней.
Ключевым моментом является нахождение оптимальной точки входа
(методика предоставляется),
определение уровня баланса спроса/предложения и отклонение волатильности
от среднестатистической + дальнейший математический расчет.
+ высокая доходность при минимальном риске;
+ простота;
+ не требует много времени;
+ имеет защиту против шпилей;
+ не чувствительна к проскальзыванию, реквотам и
расширению спрэда;
+ работает как в тренде так и во флэте;
+ четкая формализация точек входа, да и системы в целом;
- необходимо соблюдать правила и торговый объем
пропорциональный депозиту.
Используемые инструменты:
EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD,
EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, CHF/JPY, NZD/JPY,
AUD/CAD, EUR/CAD и др.
Доходность данной системы
6-15 % в месяц при спокойном безрисковом режиме торговли;
+ около 2%/мес. в виде возврата со спрэда (ребейт);
в режиме разгона депозита
(агрессивная торговля, риск повышен
)
доходность от 40%/мес.
После приобретения проводится около 5 обучающих занятий,
дальнейшая поддержка и обновления бесплатны;
подробнее на видео:
Для получения детальной информации, а также мониторинга - обращаться:
Skype: mygamex8 A
Email: fxmygamex8@gmail.com