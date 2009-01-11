Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Полуавтоматическая торговая система FxMaster

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:12
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.05.2016
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Полуавтоматическая торговая система FxMaster
Доброго времени суток и стабильного профита, а лоси пускай встречаются только в лесу!
Предлагаю отличную торговую систему!
Основана на работе советника в полуавтоматическом режиме
по специально разработанной схеме четких
ценовых уровней.

Ключевым моментом является нахождение оптимальной точки входа
(методика предоставляется),
определение уровня баланса спроса/предложения и отклонение волатильности
от среднестатистической + дальнейший математический расчет.

+ высокая доходность при минимальном риске;
+ простота;
+ не требует много времени;
+ имеет защиту против шпилей;
+ не чувствительна к проскальзыванию, реквотам и
расширению спрэда;
+ работает как в тренде так и во флэте;
+ четкая формализация точек входа, да и системы в целом;
- необходимо соблюдать правила и торговый объем
пропорциональный депозиту.

Используемые инструменты:
EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD,
EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, CHF/JPY, NZD/JPY,
AUD/CAD, EUR/CAD и др.

Доходность данной системы
6-15 % в месяц при спокойном безрисковом режиме торговли;
+ около 2%/мес. в виде возврата со спрэда (ребейт);

в режиме разгона депозита (агрессивная торговля, риск повышен)
доходность от 40%/мес.

После приобретения проводится около 5 обучающих занятий,
дальнейшая поддержка и обновления бесплатны;

подробнее на видео:

Для получения детальной информации, а также мониторинга - обращаться:
Skype: mygamex8 A
Email: fxmygamex8@gmail.com
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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