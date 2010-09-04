FitnessGenes для платформы тестирования, интерпретации ДНК привлек $5 млн инвестиций

Британско-американская компания FitnessGenes из Беверли-Хиллз штат Калифорния и Лондона является разработчиком платформы тестирования ДНК и для этих целей привлекла $5 млн. инвестиций в серии А.
Инвестором стал SGHF.
Компания планирует использовать привлеченные средства для патента своей платформы, а также для развития ассортимента продукции и расширения операций в Северной Америке и в Европе.
Компания была основана доктором Самантой Декомбел, доктором Стьюарт Грис, экспертом фитнес питания доктором Дэн Реардон и Марком Гилбертом. FitnessGenes разработала платформу тестирования и интерпретации ДНК, которая специализируется на персонализированном фитнесе и питании. С тестом ДНК и анализом многочисленных вариаций генов, команда компании может выявить разные генетические специфические особенности, включая метаболические тенденции, диетическую чувствительность, способности сгорания жира, типы мышц, время восстановления организма и многое другое.
FitnessGenes после анализа прописывает персонализированную программу упражнений и питания на неделю на основе данного генетического профиля для оздоровительных целей человека. Анализ ДНК отправляется на электронную почту, в которой описаны индивидуальные советы тренировки и генетические адаптированные безопасные планы диеты.
Вместе с 23andMe, FitnessGenes является частью уникального консорциума запускаемого NASDAQ - ILMN, мирового лидера в области секвенирования ДНК и технологий, которые сосредоточены на генотипировании в области здравоохранения, трансляционных исследованиях и потребительской геномике.
Перевод специально для mmgp.ru